Amazonが2024年6月27日に、オンライン診察サービスのAmazon Clinicと2023年に買収した医療サービスのOne Medicalを統合し、名称をAmazon One Medicalに変更したことを発表しました。Amazon brings Amazon Clinic, One Medical under a single brandhttps://www.aboutamazon.com/news/retail/introducing-amazon-one-medical

Amazon Clinicは、Amazonが2022年11月に開始したバーチャルヘルスケアサービスで、オンラインで処方箋を受け取ったユーザーはAmazon Pharmacyで自宅に医薬品を届けてもらうことができます。一方、One Medicalは対面での診察と医療アプリを統合したプライマリケアサービスで、Amazonは2022年にOne Medicalを買収する計画を発表し、2023年2月に正式に買収を完了しました。Amazonが遠隔医療サービスを展開するOne Medicalを買収、対面診療の煩わしさ解消でヘルスケア刷新を画策 - GIGAZINE今回、AmazonはAmazon ClinicとOne Medicalを一本化し、名称をAmazon One Medicalに変更することを発表しました。Amazon One Medicalのユーザーは今後、オンラインで診察を受けるごとに診察料を支払う「One Medical Pay-per-visit」と、全米に150以上設置されたOne Medicalオフィスで対面プライマリケアを受ける会員制の通院サービス「One Medical Membership」のどちらかを選ぶことができます。Pay-per-visitでは、ニキビから新型コロナウイルス感染症、勃起不全まで30以上の健康の悩みについて1回限りの受診が可能で、テキストメッセージでのオンライン診察は1回29ドル(約4700円)、ビデオ通話による診察は1回49ドル(約7900円)です。受診した人はこれに加えて適宜治療費を支払う仕組みで、保険は受け付けておらず必須でもありませんが、健康保険(FSA/HSA)による支払いには対応しています。一方、物理的なオフィスを訪問して診察を受ける会員制プライマリケアサービスでは、かかりつけ医による年1回の健康診断を受けたり、糖尿病、心臓病、高血圧などについての対面または遠隔診察による健康管理を受けたりできます。年会費は199ドル(約3万2000円)で、Amazon Prime会員には月額9ドル(約1500円)か年額99ドル(約1万6000円)の割引料金が適用されます。また、Amazon Prime会員は1人当たり月額6ドル(約1000円)または年額66ドル(約1万円)で最大5人の家族を追加することもできます。Amazonは2つのオプションの違いについて「Pay-per-visitはOne Medicalオフィスの近くにお住まいでないお客様や、すでにかかりつけ医がいるものの一時的な症状のためにすぐに受診したいお客様に最適です。一方、One Medical Membershipは当日または前日の予約でプライマリケアを受けられるので、オフィスの近くにお住まいで全体的な健康管理の支援を必要とされるお客様に最適です」と説明しました。