ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内の「ロストワールド・レストラン」が2024年7月5日よりリオープン!

店内ではパーク最多のラインナップとなる“プラントベースメニュー”など、多様な新メニューが提供されます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ロストワールド・レストラン』プラントベースメニュー

リオープン日:2024年7月5日(金)

大自然あふれるリゾート地「イスラ・ヌブラル島」のジャングルの中にあるレストランをコンセプトに、映画「ジュラシック・パーク」の世界観にどっぷりと浸れるレストラン『ロストワールド・レストラン』

南国リゾートを彷彿とさせる内装で、「ジュラシック・パーク」の世界に飛び込んだゲストをお迎えします。

今回のリオープンに伴いメニューを一新させ、アメリカンからエスニックまで多様なメニューが取り揃えられます。

パーク内レストランとしては初めて、メイン、サイドメニュー、デザートにわたる各ジャンルでの“プラントベースメニュー”を展開。

食品添加物を含む二次原材料にも動物性原材料(肉、魚介類、卵、乳製品、はちみつ)不使用のメニューです。

“プラントベースメニュー”を提供する各店舗では、グランドメニューとしてすべてのゲストが選べるよう、店頭に左記アイコンを掲出。

海外から来場されたゲストの方にもわかりやすいよう、アルファベットを使用したアイコンで視認性を高めています。

ベジタブル・フォープレート

パーク初登場となる、ベトナム麺を使用した「ベジタブル・フォープレート」

ライムやパクチー、ピリ辛チキン味の大豆ミートを混ぜて味の変化を楽しめるプラントベースメニューです。

ベジタブル・スプリングロール

お野菜を巻いた春巻きがプラントベースメニューとしてラインナップ。

添えられたソースやライムと共に味わえるサイドメニューです。

フライドワンタン&ベジタブルスープ

揚げたワンタンの皮とスープのセット。

お野菜をたっぷり使用したヘルシーなメニューです。

琥珀とマンゴーの豆花

台湾の国民的スイーツ「豆花(トウファ)」を使ったデザートメニュー。

カットされたマンゴーと一緒に楽しむことができます。

環境に配慮した“バガス容器”、“ドリンクカップ”を新規導入

導入開始日:2024年7月1日(月)より順次

バガス容器導入店舗:メルズ・ドライブイン

リサイクルPETを利用したドリンクカップ導入店舗:ルイズ N.Y. ピザパーラー、ビバリーヒルズ・ブランジェリー、メルズ・ドライブイン、スタジオ・スターズ・レストラン、ディスカバリー・レストランなど複数店舗

プラスチック使用削減に向けた取組みを進めているユニバーサル・スタジオ・ジャパン。

2023年度はパーク内レストランにて、飲食に使用されるカトラリー(フォーク、スプーン、ナイフ)の材質をプラスチック製から木製へ変更したほか、再生プラスチックを活用したストローレスリッド(ストロー不要なドリンクの蓋)の提供が開始されました(一部店舗を除く)。

今回、さらなるプラスチック使用削減を推進するため、サトウキビの搾りかすなど植物由来原料とした“バガス容器”と、リサイクルPETを利用したドリンクカップが順次導入されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン CSRプロジェクト「LOVE HAS NO LIMIT」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年4月よりCSRスローガンを「ラブ・ハズ・ノーリミット」に刷新し、新プロジェクトを推進しています。

すべての人々、地球環境、地域のコミュニティに対する尊重と感謝の思いを「LOVE(愛)」という言葉に込め、限りない“愛”と超エンターテイニングな“創造力”をもって、未来に向けて前進する“目覚め”を提供。

刺激的なスパイスのような存在になることが、社会的な存在理由(パーパス)だと考えています。

このスローガンのもと、今後もさらなる限界なき挑戦を続け、子どもたちの笑顔があふれる未来を目指していきます。

笑顔あふれる新プロジェクトもスタート!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 新ブランド・スローガン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」 笑顔あふれる新プロジェクトもスタート!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 新ブランド・スローガン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」 続きを見る

リオープンパーク最多となる“プラントベースメニュー”をラインナップ。

2024年7月5日にリオープンするユニバーサル・スタジオ・ジャパン内『ロストワールド・レストラン』にて提供される「プラントベースメニュー」の紹介でした☆

ギャラドスのスムージーや“超爽快”なひんやりスポット!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「メガ・クール・ゾーン」 ギャラドスのスムージーや“超爽快”なひんやりスポット!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「メガ・クール・ゾーン」 続きを見る

9月1日限りの特別イベント『バック・トゥ・ホグワーツ』!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」 9月1日限りの特別イベント『バック・トゥ・ホグワーツ』!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 野菜たっぷりのフォーや春巻き!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ロストワールド・レストラン」プラントベースメニュー appeared first on Dtimes.