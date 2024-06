デフォルメフィギュアで初登場！バンプレスト『志村けん』アミューズメント専用景品

バンプレストから、日本を代表するコメディアン志村けんが生み出した名物コントキャラクター達が、アミューズメント専用景品として7月より初登場します。

「バカ殿様」や、「変なおじさん」、「ひとみばあさん」、「いいよなおじさん」をデフォルメデザインで立体化した『ワールドコレクタブルフィギュア』をはじめ、衣装やギャグをイメージした雑貨など合計4アイテムを全国のアミューズメント施設へ向けて順次投入します。

バンプレスト『志村けん』アミューズメント専用景品

特設サイト:

https://bsp-prize.jp/title/IP00004180/

日本を代表するコメディアン志村けんが生み出した名物コントキャラクター達がアミューズメント専用景品で初登場。

「バカ殿様」をはじめ、「変なおじさん」や、「ひとみばあさん」、「いいよなおじさん」をバンプレストブランドのデフォルメフィギュアシリーズ『ワールドコレクタブルフィギュア』で立体化しました。

お馴染みのギャグ「アイーン!!」、「だっふんだ!」、「あんだって?」、「いいよな〜」を繰り出すポージングに加えて表情もこだわった豊な造形は、見ているだけで楽しくなるフィギュアです。

並べて飾るだけでなく、お気に入りのコントシーンをイメージしてディスプレイしたり写真を撮ったりSNSでシェアしたりと楽しめます。

また、「変なおじさん」と「バカ殿様」の衣装をイメージした座布団や、「アイーン!!」、「だっふんだ!」をはじめ「わ〜お〜!」などギャグが全10種デザインされたホログラム缶バッジ、さらに「変なおじさん」のお馴染みの衣装である、腹巻をイメージしたヘアバンドが全3種でラインアップ。

日常生活に笑いを届けてくれるアイテムです。

バンプレストブランド、志村けんのアミューズメント専用景品の詳細はバンプレストナビ公式サイトにて確認してください。

志村けん ワールドコレクタブルフィギュア

志村けん だいじょうぶだぁ座布団

志村けん だいじょうぶだぁホログラム缶バッジ

志村けん だいじょうぶだぁヘアバンド

■商品概要

・商品名 :志村けん ワールドコレクタブルフィギュア

・投入時期 :2024年8月登場予定

・種類 :全4種

・商品サイズ:約7cm

・商品名 :志村けん だいじょうぶだぁ座布団

・投入時期 :2024年7月登場予定

・種類 :全2種

・商品サイズ:約30cm

・商品名 :志村けん だいじょうぶだぁホログラム缶バッジ

・投入時期 :2024年7月登場予定

・種類 :全10種

・商品サイズ:約7cm

・商品名 :志村けん だいじょうぶだぁヘアバンド

・投入時期 :2024年7月登場予定

・種類 :全3種

・商品サイズ:約25cm

<共通事項>

・販売ルート: アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・特設サイト:

https://bsp-prize.jp/title/IP00006653/

・発売元 : 株式会社BANDAI SPIRITS

(C)イザワオフィス

※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※お取り扱いのない店舗、登場時期の異なる店舗もあります。

※商品はなくなり次第終了となります。

※登場時期は予告なく変更になる場合があります。

