EURO2024に出場しただけでも快挙だったが、ジョージア代表はグループF最終節でポルトガル代表を2-0で撃破。3位に滑り込み、グループステージ突破を果たした。



すでに首位通過を決めていたポルトガルが一部メンバーを休ませていたとはいえ、ジョージアが優勝候補の一角ポルトガルに勝つと予想していた人がどれだけいただろうか。



『BBC』によると、相手のミスを突いて先制ゴールを決めたFWクヴィチャ・クワラツヘリアは「ジョージアの人にとって、これは人生で最高の日だ。みんなとても喜んでいるし、僕たちは歴史を作った。僕たちがポルトガルを破るなんて誰も信じていなかっただろう」と歓喜のコメントを残している。





Georgian players and fans celebrated after their side pulled off a #Euro2024 upset with a win over Portugal to qualify for the knockout stage of their first major tournament https://t.co/ENZNtz2hog pic.twitter.com/eXte5JLnuD