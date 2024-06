【「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」Division発表特別番組】7月8日19時より配信予定

カプコンは、「ストリートファイター6」の公式チームリーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」のDivision発表特別番組をCAPCOM eSports公式YouTubeチャンネルほかにて7月8日19時より配信する。

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」では過去最大の12チームが参戦し、各チームが「Division S」と「Division F」の2つの「Division」に分かれリーグ戦を行なう「2ディビジョン制」が採用されている。

本番組では8月の開幕戦に向けて、全12チームがどちらの「Division」で今シーズンを戦うのかを発表する。また、どのようにチームが振り分けられるのかに加えて、新規加入選手、チームの深掘りや開幕戦の日程、開幕戦対戦組み合わせなどの発表も予定している。

【「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」Division発表特別番組】

(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.