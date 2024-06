KARA、ニューシングル「I DO I DO」コンセプトフォトを公開…花のように美しいビジュアル

KARAが輝くビジュアルをアピールした。



彼女たちは28日、デジタルシングル「I DO I DO」のA Flowerバージョンのコンセプトフォトを公開した。



写真の中でKARAは、華やかさのあるエレガントでフェミニンなファッションを披露した。夏に咲く青いデルフィニウムがあちこちに配置された中、花のように咲いた5人5色のビジュアルが目を引く。



KARAのカムバックは、2022年11月に発売したデビュー15周年記念スペシャルアルバム「MOVE AGAIN」以来、約1年8ヶ月ぶりだ。タイトル曲「WHEN I MOVE」で韓国の主要音楽配信チャートの上位にランクインしたことに続き、地上波音楽番組1位のトロフィーまで獲得し、2000年代、2010年代、2020年代の音楽番組ですべて1位を獲得した初のガールズグループとなった。



カムバックと共に「Lupin」「STEP」「ミスター」などのヒット曲も再ブームを巻き起こしており、今回の「I DO I DO」で打ち立てる記録にも注目が集まっている。



KARAのニューシングル「I DO I DO」は7月24日午後6時、音楽配信サイトを通じて発売される。8月には東京と大阪でコンサート「KARASIA」も開催する。