ºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤Î¤è¾Ð ¤Ê¤ó¤È¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð­¶¡×¤ò²Î¤¦¾¾Ê¿·ò¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¾¡ª

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BANDAI SPIRITS¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë´°À®ÉÊ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤Î»þ¤Î¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ÖS.H.Figuarts ¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤¬È¯Çä¤Ç¤¹¡ª
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