お墓じまい・改葬・お墓の引っ越しのお悩みをサポート！海泉寺｢特別相談会｣

海泉寺は、これからお墓じまいや改葬・お墓の引っ越しを検討している方を対象とした特別相談会を2024年6月29日(土)から7月各週末に開催します。

海泉寺「特別相談会」

海泉寺は、これからお墓じまいや改葬・お墓の引っ越しを検討している方を対象とした特別相談会を2024年6月29日(土)から7月各週末に開催。

日頃から相談は受け入れていますが、特にお盆を新しい納骨先で迎えたい方、いまから検討してお盆に地元で相談したい方のようにお急ぎの場合は、住職と直接相談できる時間を多くとっていますのでこの特別相談会に優先して相談できます。

「海泉寺改葬特別相談会」URL:

トップページ

山の中のお墓(1)

■提供背景

「お墓じまい」と聞くと、なにやらご先祖様に怒られてしまうのではないかと思ってしまいそうですが、実際にお墓じまいを実行される方は、先祖供養を熱心にされる方がほとんどです。

お墓じまいの目的は、例えば、遠くてお参りに行けないお墓を近くて便利な納骨堂などに移動させてこれまで以上にご先祖様を身近に感じたいという方が多いのです。

ただ、それを実現させるための、お墓じまい・改葬・お墓の引っ越しについての手続きや実際の進め方については、一般の方には分かりづらいことです。

相談するにもどこにしたら良いかも分からず、インターネットにはどんどん新しい情報ページが作られていても、紛らわしい間違った情報も多くそれがコピー&ペーストで拡散しています。

急激にお墓事情が変わってきて墓石会社にとってはいわゆる死活問題となったりしている事情もあります。

そこで、たくさんのお墓じまい・改葬・引っ越しのお手伝いをし、納骨の受け入れもしてきた海泉寺住職と直接相談できる特別相談会の座を設けることになりました。

手続き、費用、墓石撤去工事などをする施工会社、宗教的なことなどなんでも忌憚なく本音で相談できます。

特に、揉めたくないのが親戚の合意と、今お墓があるのが寺院だった場合、その寺院との付き合い方です。

宗派、地域などに独特の風習があったりします。

そういった事情についても気軽に個別相談できるのが今回の改葬特別相談会です。

その他施工する石材業者の選定相談や紹介なども可能です。

<相談例>

「まず何をすればいいの?」

「一度石材店に相談したらもうその石材店に頼まなくてはならないの?」

「この見積もりは安いのか高いのかわからない」

「付き合いのあるお寺はあるけど聞きづらい、そもそもそのお寺のご住職は詳しいのかどうかわからない」

「墓のある寺から離檀料を請求されたらどうしよう」

「手続きは?」

「親戚にはなんて言えばいいの?」

「墓の名義人が亡くなっているんだけど」

「魂抜法要はどうすれば?」

「新しい納骨先は何を選べばいいの?」

「墓じまいして樹木葬は止めた方がいいってほんと?」

■サービス内容

お墓じまい・改葬・お墓の引っ越しの手続きについて

墓石撤去・ご遺骨取り出しの工事施工業者について

施工見積もりについて

ご遺骨の取り扱いについて

その後の納骨について

魂抜法要や宗教儀式について

その他、他には聞きにくいこと、

どこに聞いたら良いかわからないことまでなんでも経験豊富な海泉寺住職と直接相談いただけます。

■利用の流れ

事前に予約が必要です。

事前に予約の上電話での相談も可能です。

お電話(06-6599-9401)海泉寺ホームページの資料請求ページ、または公式LINEから問い合わせください。

その際、「お墓じまいについて相談したい」と伝えてください。

可能であれば、お墓じまいを検討しているお墓のある霊園墓地寺院の住所と名称、霊園内の場所を示す番号や記号、地図など(使用権証書がある場合それのコピーなど)実際のお墓の写真(全景、墓石の周囲やお墓に至る通路や道路、霊廟など)をご持参ください。

スマートフォンのデータでかまいません。

■サービス概要

サービス名:住職に直接相談できる改葬特別相談会

施設名 :海泉寺納骨堂(龍元山 正岸院 海泉寺)

宗派 :浄土宗(参拝者、相談者の宗派は問いません)

提供開始日:2024年6月29日(土)〜

提供時間 :平日・土日祝 9時〜17時(その他時間も可能な場合あり)

場所 :海泉寺納骨堂

〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-6-15

アクセス :南海高野線「今宮戎」駅 目の前

南海本線・JR環状線「新今宮」駅 徒歩6分

大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅 徒歩4分

大阪メトロ堺筋線「恵美須町」駅 徒歩4分

阪堺線「恵美須町」駅 徒歩4分

各線「なんば」駅 徒歩10分〜

各線「天王寺」駅 徒歩25分

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お墓じまい・改葬・お墓の引っ越しのお悩みをサポート!海泉寺「特別相談会」 appeared first on Dtimes.