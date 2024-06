ハッピーターン 冷凍みかん風味も！JR東海リテイリング・プラス「東海道新幹線開業60周年」

JR東海リテイリング・プラスは、2024年10月に東海道新幹線が開業60周年を迎えることを記念した企画を実施中です。

今回は第2弾として「猿田彦珈琲」や「ハッピーターン」とのコラボ商品の他、同社オリジナルの新幹線グッズを、駅構内店舗・オンラインショップにて数量限定で発売します。

<猿田彦珈琲 ドリップバッグオリジナルブレンド>

東京・恵比寿発のスペシャルティコーヒー専門店、猿田彦珈琲が多くの人々を繋いできた東海道新幹線の軌跡に共感し、コーヒーを通じて人や文化と繋がり幸せを届けたいという思いから東海道新幹線開業60周年の歴史をイメージし、オリジナルでブレンドしたドリップバッグです。

ドリップバッグパッケージ5種集合

商品名 :猿田彦珈琲 新幹線ブレンドドリップバッグ 12g×5袋

発売日 :2024年7月2日(火)

価格 :1,200円

販売場所:別紙リスト参照

60年という東海道新幹線の歴史から着想を得て、積み重ねてきた歴史をイメージした風味豊かな深煎りブレンドです。

ダークチョコレートやドライベリー、スイートスパイスのような味わいが特徴で、新幹線へ足を踏み入れた瞬間のわくわく感を同時に思い出させてくれるオリジナルブレンドに仕上がっています。

パッケージには、0系・100系・300系・700系・N700系の5種類の車両をデザインしています。

<ハッピーターン 冷凍みかん味>

「冷凍みかん」は、収穫時期の関係で夏には食べることができなかったみかんを一年中食べることができないかとの思いから、1955年に小田原駅で初めて販売されました。

子供の時に家族旅行で食べた「冷凍みかん」のほっこり暖かな思い出と冷たいおいしさを再現されています。

ハッピーターン 冷凍みかん味

商品名 :ハッピーターン 冷凍みかん風味 34g

発売日 :2024年7月2日(火)

価格 :194円

販売場所:東京駅〜新大阪駅の「キヨスク」「ベルマートキヨスク」

「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」

「デリカステーション」の各店舗

亀田製菓の人気商品「ハッピーターン」とのコラボ商品です。

静岡県産のみかんから作ったみかんパウダーとひんやり感を感じられるパウダーを使用し、冷凍みかんをイメージできる味わいに仕上がっています。

<ロディア>

ロディア スクリプト マルチペン(東海道新幹線60周年記念)

商品名 :ロディア スクリプト マルチペン(東海道新幹線60周年記念)

合計300本限定

発売日 :2024年7月2日(火)10:00

価格 :4,400円

販売場所:同社が運営する以下のオンラインショップ

・JR-PLUSオンラインショップ(https://www.jrcp-shop.jp)

・JR東海MARKET内「Click! Kiosk」

(https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/)

※シリアルナンバーはお選びいただけません。

※JR東海承認済/JR西日本商品化許諾済

ロディアが過去に発売した限定色のなかで一番の売れ行きを誇るカラーリング「チタニウム」をベースとし、東海道新幹線の初代車両0系と最新車両N700Sのイラストや「60TH ANNIVERSARY」をデザインするとともに、シリアルナンバーも刻印します。

<東海道新幹線60周年オリジナルグッズ>

販売場所:・駅構内店舗※別紙リスト参照

同社が運営する以下のオンラインショップ

・JR-PLUSオンラインショップ(https://www.jrcp-shop.jp/)

・JR東海MARKET内「Click! Kiosk」

(https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto)

【2024年7月12日(金)発売】

チャーム付きアクリルキーホルダー 100系

商品名:チャーム付きアクリルキーホルダー 100系

価格 :1,100円

新幹線車窓クリアファイル3枚セット

商品名:新幹線車窓クリアファイル 3枚セット

価格 :990円

駅名標サウンドキーホルダー(計5種)

商品名:駅名標サウンドキーホルダー(計5種) ※オンラインショップ限定

●収録曲

・AMBITIOUS JAPAN 途中駅Ver.

・AMBITIOUS JAPAN 始発終点Ver.

・車内アナウンス

価格 :990円

【2024年7月30日(火)発売】

サウンドアクリルスタンド 100系

商品名 :サウンドアクリルスタンド 100系

価格 :3,300円

収録曲 :旧ひかり・こだま/メロディ&チャイム

本体サイズ(組立後):高さ8.2cm×横15cm×奥行4.2cm

アクリルスタンプ(計5種)

スタンプ印影

商品名:アクリルスタンプ(計5種) ※オンラインショップ限定

価格 :1,100円

【2024年8月6日(火)発売】

新幹線エッチングマグネットセット(0系・923形・N700S)

商品名:新幹線エッチングマグネットセット(0系・923形・N700S)

価格 :770円

新幹線エッチングマグネットセット(0系サボ・500系方向幕他)

商品名:新幹線エッチングマグネットセット(0系サボ・500系方向幕他)

価格 :770円

新幹線エッチングマグネットセット(300系・500系・922形)

商品名:新幹線エッチングマグネットセット(300系・500系・922形)

※オンラインショップ限定

価格 :770円

新幹線エッチングマグネットセット(100系・N700A・700系)

商品名:新幹線エッチングマグネットセット(100系・N700A・700系)

※オンラインショップ限定

価格 :770円

