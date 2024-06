産休特化型オンラインカウンセリングサービス！ベルモット「NOALON(ノアロン)」

ベルモットは、産後や育児の悩みを持つママさん(パパさん)や、産休・育休のフォロー体制を構築し、育児とキャリアの両立を目指す企業を対象としたオンラインカウンセリングができる新サービス「NOALON(ノアロン)」の提供を2024年7月1日(月)に開始します。

サービス名 : 産後・育児特化型オンラインカウンセリングサービス

提供開始日 : 2024年7月1日(月)

提供時間 : 24時間365日(カウンセラーの予約枠による)

費用 : 4,950円(税込)/[回]

申込方法 : 下記公式サイトからLINEに登録後、LINE上で予約可能

公式サイト :

■代表 長澤の思い

「産後の貴重な時間を少しでも“幸せな時間”にする手助けがしたい」

私の妻は、難産で出産時のダメージが大きかったこともあり、産後の回復が思うように進みませんでした。

万全ではない体調で慣れない育児に奮闘した結果、たくさん悩み、時には気持ちが不安定になってしまうこともありました。

そんな妻の様子をそばで見ていて「産んで終わりではない。

ここからスタートなんだ!」と強く感じました。

私は、薬剤師でもあり、現在はご縁があって医療機関の経営にも携わっています。

「妻のように産後に悩むママたちを助けたい。

だけど、現場の先生方もギリギリで命を削って頑張っていらっしゃる…。

何かいい解決策はないだろうか?」

こうしたきっかけで、産後・育児特化型オンラインカウンセリングサービス「NOALON(ノアロン)」を立ち上げました。

私やNOALONのカウンセラーは、「産後の貴重な時間を少しでも“幸せな時間”にする手助けがしたい」という気持ちで、このサービスに取り組んでいます。

■サービスの特徴

*匿名・顔出し不要で相談できる

産後すぐは化粧をする余裕もなく、自宅内の整理整頓も疎かになってしまいがちです。

NOALONは匿名かつ顔出し不要で相談できるので、安心して利用することができます。

*LINEで簡単に予約できる

面倒な会員登録や専用アプリは不要です。

使い慣れたLINEから24時間365日いつでも予約を取ることができます。

カウンセリングもZoomを利用して行うため、スマホ一つで完結することができます。

*カウンセラー全員が国家資格保有者

NOALONは国家資格保有者のみ在籍しています。

心理系(臨床心理士、公認心理師)、看護系(助産師、保健師、看護師)、福祉系(精神保健福祉士、社会福祉士)、保育系(保育士、管理栄養士)の専門職がそれぞれの得意分野で相談に応じます。

*カウンセラーは自由に指名可能

カウンセリングにおいて、最も重要なのが「カウンセラーとの相性」です。

NOALONでは、カウンセラーの顔写真や経歴だけでなく、自己紹介動画も用意されています。

あらかじめ、話し方、表情、声のトーン、言葉の選び方などを確認してから予約することができます。

*夜間カウンセリングにも対応

不安に陥りやすい夜間も対応しています。

特に産後すぐは授乳、夜泣き等で昼夜が逆転してしまうことがあるため、対応時間は長いに越したことはありません。

■利用の流れ

(1) 公式サイトや公式InstagramからLINEをお友だち登録

(2) LINE上で簡単な事前問診(所要時間:約1分)

(3) LINE上でカウンセラー・日時を選択し、事前決済して予約完了

(4) Zoom URLが通知され、予約日当日にカウンセリング開始

※法人プランの場合、従業員様の費用負担はありません。

■費用

心理職(臨床心理士・公認心理師) :4,500円(税込4,950円)

看護職(助産師・保健師・看護師) :4,500円(税込4,950円)

福祉職(精神保健福祉士・社会福祉士):4,500円(税込4,950円)

保育職(保育士・管理栄養士) :4,000円(税込4,400円)

夜間カウンセリング :8,000円(税込8,800円)

※法人プランの場合、従業員様の費用負担はありません。

