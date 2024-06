グッディは、淡路島・東浦地区に、全室サウナ・ジャグジー付の1日4組限定のハイグレードな宿泊施設「THE GOAT AWAJI」とその施設内に淡路島産の食材を中心としたお客様の目の前でシェフが調理したこだわりの鉄板焼料理が味わえる「淡路・鉄板焼レストラン“輝光(きこう)”」を2024年7月1日(月)に同時オープンします。

THE GOAT AWAJI

公式サイト:

https://thegoat-awaji.jp/

■THE GOAT AWAJI 施設概要■

<SUITE VILLA(スイートヴィラ)棟>

大人数でもゆったり寛げるリビングと開放感あふれる庭園、プライベートプール付の本格的リゾートヴィラ。

ヴィラだからこそ叶う贅沢なひとときを楽しめます。

◆棟数 :2棟(1棟は定員6名で愛犬同伴及びテラスでバーベキューOK/

1棟は定員8名でソファーベッドあり)

◆総面積 :129.28m2(リネン庫5.79m2含む)

◆お部屋概要:3名部屋(トリプルベッド)×2部屋、プールサイドテラス、

リビングダイニング、ジャグジー、プライベートプール、サウナ

ヴィラ棟 イメージ

★オープニング特別価格の素泊りプラン!【7月1日〜19日の宿泊限定】

お一人様 32,000円より ※6名1室利用で素泊りの場合

★鉄板焼ディナー付の1泊2食付プラン!【7月20日以降の宿泊】

お一人様 59,300円より ※6名1室利用の場合

※ご希望の方は夕食を神の前寿司コースプランへも変更できます(送迎付)。

※愛犬同伴OKの1棟はプールサイドでのバーベキュープランもあります。

<MAIN PREMIUM(メイン・プレミアム)棟>

1フロアに1室という設計で、贅沢なひとときを味わうことができるメイン・プレミアム。

プライベート空間で、ご家族やご友人と自由で最高な非日常の時間を満喫できます。

3Fは専用ルーフテラスがあり、バーベキューコンロが付いています。

◆数部屋 :2室(3Fはバーベキューができるルーフテラス付)

◆総面積 :2F客室124.26m2(バルコニー含まず)/

3F客室106.15m2(バルコニー含まず)

◆お部屋概要:3名部屋(トリプルベッド)×2部屋、リビングダイニング、

ジャグジー、テラス、サウナ

BBQテラス イメージ

★オープニング特別価格の素泊りプラン!【7月1日〜19日の宿泊限定】

お一人様 18,600円より ※6名1室利用で素泊りの場合

★鉄板焼ディナー付の1泊2食付プラン!【7月20日以降の宿泊】

お一人様 43,700円より ※6名1室利用の場合

※ご希望の方は夕食を神の前寿司コースプランへも変更できます(送迎付)。

※3Fはルーフテラスでのバーベキュープランもあります。

<淡路・鉄板焼レストラン“輝光(きこう)”※宿泊者以外の方もランチやディナーの予約ができます。>

シェフが厳選した国産牛や淡路島産の野菜、新鮮な魚介類などの食材を目の前の鉄板で焼き上げます。

五感で愉しむ鉄板焼ディナーを堪能できます。

レストラン輝光 イメージ

鉄板焼 イメージ

★オープン記念!期間限定の特別コース料理!【7月1日〜8月31日までの期間限定】

ランチまたはディナーのどちらにおいても、シェフ厳選の食材を使った鉄板焼の特別コース料理をオープニング特別価格の10,000円(税サ込)で提供します。

※ランチプランは5,500円(税サ込)より

【営業時間】ランチ/11:30〜14:30 ディナー/17:00〜21:30

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 淡路島産のこだわり食材!THE GOAT AWAJI「淡路・鉄板焼レストラン“輝光(きこう)”」 appeared first on Dtimes.