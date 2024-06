オリジナルTシャツプレゼント！G-SHOCK「FUJI ROCK FESTIVAL」キャンペーン

カシオ計算機の耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”は、昨年に引き続き2024年もFUJI ROCK FESTIVALのオフィシャルパートナーとして、エントランス前の名物エリア「THE PALACE OF WONDER」をサポートします。

また、昨年大きな反響があったオリジナルTシャツが抽選で合計300名に当たるプレゼントキャンペーンを2024年6月28日から実施します。

G-SHOCK「FUJI ROCK FESTIVAL」キャンペーン

2024年も「THE PALACE OF WONDER」を愛する野村訓市氏と“G-SHOCK”が、FUJI ROCK FESTIVALと繋がりの深い日本を代表するブランドやアーティスト3組とオリジナルTシャツを制作しました。

ここでしか手に入らないプレミアムなアイテムとなっています。

▼THE PALACE OF WONDERとは

「THE PALACE OF WONDER」(通称:パレス)はFUJI ROCK FESTIVALの入場ゲート手前にある、フォトジェニックな巨大オブジェが目を惹くフリーエリアです。

毎年趣向を凝らして創り出されるその非日常空間では、世界で最も美しいと言われている移動式テント「CRYSTAL PALACE TENT」で行われるイベントのほか、バンドやDJのパフォーマンス、サーカス、カジノなどを夜通し楽しむことができ、フジロックの夜のアイコンとも言える存在です。

■キャンペーン賞品

【BOUNTY HUNTER】

WHITE/BLACK 各50名様

BOUNTY HUNTER WHITE FRONT/BACK

BOUNTY HUNTER BLACK/WHITE

【NEIGHBORHOOD】

WHITE/BLACK 各50名様

NEIGHBORHOOD WHITE/BLACK

【花井祐介氏】

WHITE/BLACK 各50名様

サイズ:すべてM/L/XL

花井祐介氏 WHITE/BLACK

■実施概要

G-SHOCK×THE PALACE OF WONDER

「FUJI ROCK FESTIVAL’24 Tシャツプレゼントキャンペーン」

キャンペーン応募条件:CASIO ID登録者限定

※応募にはCASIO ID(無料)への登録が必要です。

応募期間:2024年6月28日(金)12:00〜7月7日(日)23:59

当選発表:2024年7月10日(水)

※当選者の方のみメールにてご連絡します。

■応募方法

応募サイト:

https://gshock.casio.com/jp/cp/fujirock24/

1. 既にCASIO IDを登録済みの方

(1)応募サイト内にある「応募する」ボタンをクリック

(2)CASIO IDにログイン

(3)応募規約への同意

(4)必要事項記入

(5)応募完了

2. CASIO IDをまだ登録されていない方

(1)応募サイト内にある「CASIO IDを新規登録」ボタンをクリック

(2)CASIO IDを新規作成

※CASIO IDの会員登録を行う際に、会員情報(氏名・生年月日・メールアドレス・パスワード)が必要となります

(3)応募規約への同意

(4)必要事項記入

(5)応募完了

