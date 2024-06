洗いやすくて乾きやすい！サカイ「洗える布団アラエマックス(Araemax)」

サカイが企画・販売している洗える布団アラエマックスが福岡県田川市の「ふるさと納税返礼品」に選定されました。

サカイ「洗える布団アラエマックス(Araemax)」

■「洗える布団アラエマックス(Araemax)」とは?

洗いたいけれど洗いにくいのがお布団。

アラエマックスは、大きくて重量のあるお布団を「お洗濯しやすく」、また、毎日使うものなので「乾きやすく」を追求し、素材と仕様を厳選したお布団です。

小さなお子さまや介護が必要な方がいらっしゃるご家庭や、ペットがいるご家庭など、お布団を「丸洗い」したい方にもっと手軽にお布団を洗っていただけるように考えました。

アラエマックス布団使用イメージ

■洗える布団アラエマックスのポイントは4つ

・洗えるから清潔、安心

洗濯機で手軽に洗えます。

(中綿量によっては、業者洗濯またはコインランドリーの大型洗濯機でのお洗濯をお勧めします)

・ダニ予防、ホコリ防止

アラエマックスシリーズのお布団は、ダニ忌避剤などの化学薬品(いわゆる防ダニ加工)でダニを防ぐのではなく、丸洗いによって洗い流すというものなので、体にとってとても優しいお布団です。

また、アラエマックスシリーズの中綿は、動物性繊維(羊毛や羽毛)とは違い、たんぱく質を含まないので、アレルギーの原因となるチリダニの温床となりにくくなっています。

・厳選された生地と中綿を使用

肌触りがよく、繰り返しお洗濯しても丈夫でホコリの立ちにくい生地を採用しています。

速乾性に優れた素材を使用しています。

・キルト方法

中綿の片寄りが少ないキルト方法で縫製しているので干すのも簡単です。

[返礼品概要]

アラエマックス(Araemax)シリーズ

■サイズ

ジュニアサイズ〜クィーンサイズまで(一部キングサイズまで)

■種類

・掛布団

・肌布団(薄手タイプ)

・合い掛け布団(冬用の掛布団と夏用の肌布団の中間の掛布団)

・2枚合わせオールシーズンタイプ掛け布団(肌布団と合い掛け布団の2枚合わせ)

2枚合わせ掛け布団説明

※素材により種類が異なります

■素材

側生地・中綿の種類は各種用意しています。

各ふるさと納税サイトのページで確認してください。

■中綿(一例)

TEIJINウォシュロン(R)ECO

ふんわり柔らかく、軽い素材です。

クッション性に優れ、復元力があります。

シリコンコーティング加工で、やわらかな風合いと洗濯耐久性を実現します。

中空かつ3次元「スパイラル構造」により高い嵩(かさ)高性を発揮します。

ウォシュロン(R)ECO中綿(写真)

■側生地(一例)

SILTINAシルティナ(R)

・軽量で洗いやすく、丈夫なウォッシャブル対応生地

・やわらかな肌触り

・しわになりにくく手入れも簡単

・防ダニ高密度生地

・ダニ通過性試験でダニ通過率0%

シルティナ(R)ダニ通過性試験データ

・吸水性試験(滴下法)では水滴が生地に吸収されるまでおよそ1秒

・速乾性にも優れています

シルティナ(R)吸水性・速乾性試験データ

※SILTINAシルティナ(R)は有限会社サカイの登録商標です

[お洗濯について]

洗える素材と仕様でお作りしていますが、中綿量によっては、業者洗濯もしくは大型コインランドリーでのお洗濯をお勧めします。

洗濯する前に、必ずお布団についている洗濯表示とご家庭の洗濯機やコインランドリーのお洗濯可能な容量を確認してください。

ふるさと納税サイトを経由して、アラエマックス(Araemax)シリーズのご希望のお布団・サイズをご選択いただき、「福岡県田川市」へ寄付をお願いします。

洗える布団アラエマックスがふるさと納税返礼品に選定されました!

■ふとん工場サカイ 本店 通常販売ページはこちらから

https://www.sakai-f.co.jp/shopbrand/ct70/

※Araemax アラエマックス(R)は有限会社サカイの登録商標です

アラエマックスシリーズイメージ

