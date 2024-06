たった10日間で世界標準の英語が話せるように！『英語を話せる人だけが知っているシンプルなコツ』(著者：安田正)

フォレスト出版は、『英語を話せる人だけが知っているシンプルなコツ』(著者:安田正)を2024年6月26日に発売しました。

『英語を話せる人だけが知っているシンプルなコツ』(著者:安田正)

書名 : 英語を話せる人だけが知っているシンプルなコツ

著者 : 安田正

ページ数: 154ページ

価格 : 1,760円(税込)

出版社 : フォレスト出版株式会社

ISBN : 978-4866802633

発売日 : 2024年6月26日

【この方法で無理なら、あきらめるしかない!?】

【世界一簡単で、10日間でマスターできる、日本人のための英語習得法】

中高大と勉強したのに、なぜ日本人は英語を話せないのでしょうか?

本人のやる気や置かれた環境もあるでしょうが、一番の理由は学習法が悪いからとしか言いようがありません。

単語や文法、フレーズを暗記し、正確な発音を覚え、リスニング力を鍛える――。

どう考えても、ふつうの日本人には無理ゲーすぎます。

しかし、あきらめないでください。

本書では、著者が英国留学や法人英語研修を通して「英語学習での日本人共通のつまずき」を発見し、その解決法として開発した「日本人のための英語学習方法」を解説します。

この方法なら、たった10日間で英語を話せるようになります。

事実、35万人、上場企業を含む3,000社がこの方法を実践し、英語力を高めたのです。

具体的には、以下の英語の3つのカタチ(文法ではない)を駆使した方法です。

●A=B

●主語+動詞+A=B

●主語+動詞+人+物

このカタチに、パズルのように日本語や英語をはめ込むことで、驚くほど伝わる英語力を身につけられるのです。

もし、この方法でも英語をマスターできないならば……、そんな人はいないはずなので心配しないでください。

【英単語・表現の暗記は必要なし!文法や発音も気にしない!】

「とはいっても、単語を暗記したり、発音の練習をしたり、リスニング力を上げなければ……」と思うことでしょう。

しかし、心配はいりません。

本書のメソッドは、

◎今持っている単語力だけで話せるから無理に単語を覚えなくてもいい。

◎発音が正しくなくても、きっちり伝わる方法だから気にしなくていい。

◎リスニング力が自然に鍛えられるし、そのコツもしっかりフォロー。

というものだからです。

語学書のベストセラー『英語は「インド式」で学べ!』(ダイヤモンド社)の著者が、そのメソッドをより進化させ、これまでの経験を凝縮した渾身の一冊です。

◆著者プロフィール

安田正 やすだただし

株式会社パンネーションズ・コンサルティング・グループ代表取締役。

ビジネス英語、対人対応トレーニング、交渉術、ロジカルコミュニケーション、プレゼンテーションなどのビジネスコミュニケーションの領域で、官公庁、上場企業を中心に講師、コンサルタントとして指導実績を持つ。

東京大学、京都大学、一橋大学などでも教鞭をとる。

元早稲田大学グローバルエデュケーションセンター客員教授。

本書では、英国留学や法人英語研修を通して「英語学習での日本人共通のつまずき」を発見し、その解決法として開発した「日本人のための英語学習方法」をよりわかりやすく、シンプルにまとめた。

シリーズ累計97万部の『超一流の雑談力』(文響社)、『英語は「インド式」で学べ!』(ダイヤモンド社)、『できる人は必ず持っている一流の気くばり力』『できる人は必ず知っている一流の自分の魅せ方』(いずれも三笠書房)などベストセラー多数。

◆もくじ

まえがき 「表現を暗記する」から「カタチを理解する」英語学習法へ

プロローグ 「このクルーズ船のディナーはおいしそうですね」を英語で言えますか?

CHAPTER 1 10日間で英語がペラペラになる魔法

CHAPTER 2 日本人に合った英語の習得法で学べ

CHAPTER 3 日本人が苦手なカタチ1 A=B

CHAPTER 4 日本人が苦手なカタチ2 主語+動詞+A=B

CHAPTER 5 日本人が苦手なカタチ3 主語+動詞+人+物

CHAPTER 6 前置詞はatとwithのみでOK! 積み残し情報の入れ方

CHAPTER 7 今ある単語力だけで、会話を成り立たせる方法

CHAPTER 8 身につけよう! 日本人が苦手な「伝えるエネルギー」

CHAPTER 9 3つの英語のカタチを自由にあやつる方法

CHAPTER 10 英語のカタチで格段にアップ! リスニングの鍛え方

付録 リスニング演習&英語のカタチ別!動詞の使い方と例文

エピローグ 10日間の魔法の英語トレーニングで、1年後にはここまで変わる

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post たった10日間で世界標準の英語が話せるように!『英語を話せる人だけが知っているシンプルなコツ』(著者:安田正) appeared first on Dtimes.