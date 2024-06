国土強靱化の取組を紹介！レジリエンスジャパン推進協議会｢メンテナンス・レジリエンスTOKYO2024｣

一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会は7月24日(水)〜26日(金)10:00〜17:00、東京ビッグサイトで開催される一般社団法人日本能率協会主催のメンテナンス・レジリエンスTOKYO2024に特別企画として、参加します(東5ホール レジリエンスジャパン推進協議会 特別企画会場)。

レジリエンスジャパン推進協議会「メンテナンス・レジリエンスTOKYO2024」

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2024ロゴ

「メンテナンス」と「レジリエンス」は、トラブル・リスクなどにあらかじめ備えて対応するという点において非常に関係が深く、『メンテナンス・レジリエンス』の総称のもと、生産設備から社会インフラ、各種災害対策まで「メンテナンス」「レジリエンス」に関する最新の製品・技術・サービスを一堂に集め、製造業、官庁・自治体、交通・ライフライン機関、建設業の方々に、商談と技術情報交流の場を提供するものです。

■民・官のレジリエンス・国土強靱化の取組を紹介

国土強靱化に資する取り組みを推進する活動は、大規模災害時に人命を守り、事業継続を強化することで経済社会への被害を最小限に抑え、迅速に回復させます。

不測の事態への準備・対策を、内閣官房国土強靱化推進室と連携して、展示、国土強靱化/レジリエンス向上セミナー及び「コンストラクションステージ」プログラムで提案します。

国土強靱化/レジリエンス向上セミナー及び「コンストラクションステージ」プログラムは下記をご参照ください。

国土強靱化/レジリエンス向上セミナー

https://mente.jma.or.jp/seminar/toughening.html

コンストラクションステージ

https://mente.jma.or.jp/seminar/construction.html

■参加申し込み方法

来場には事前登録が必要です。

「来場事前登録」から事前登録フォームにお進みいただき、来場事前登録をしてください。

来場事前登録完了後、「入場証(PDF)」をダウンロードの上、印刷し会場へお持ちください。

来場事前登録フォーム

https://www.jma-exhibition.com/7all/jp_mente/registration.php?_gl=1%A24q47wf%A2_gcl_au%A2NTU0OTUxNzYwLjE3MTU5MTc0NDU.

