ドスパラ、Intel CPUとマザーボード同時購入で最大1万円引きする「自作パーツ感謝祭 第2弾」
サードウェーブは、ドスパラ店舗、および通販サイトにて、『ドスパラ自作パーツ感謝祭第2弾』を2024年6月28日に開始した。
キャンペーンでは、「Intel CPUとマザーボードを同時購入で最大1万円OFF」「指定のASRockのマザーボード（ASRock Z790 Steel Legend WiFi）と指定のヒートシンク（FAN M.2 SINK TYPE-3 (Silver)）を同時購入で2,980円引き」の2つを実施。期間は、通販が2024年6月28日11時から同年7月1日10時59分まで。店舗が2024年6月28日開店から同30日閉店まで。
キャンペーンでは、「Intel CPUとマザーボードを同時購入で最大1万円OFF」「指定のASRockのマザーボード（ASRock Z790 Steel Legend WiFi）と指定のヒートシンク（FAN M.2 SINK TYPE-3 (Silver)）を同時購入で2,980円引き」の2つを実施。期間は、通販が2024年6月28日11時から同年7月1日10時59分まで。店舗が2024年6月28日開店から同30日閉店まで。