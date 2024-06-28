【ラグビー】大学ラグビーの注目選手が『東西学生対抗戦』に集結！東軍には帝京から最多の７人、明治から４人　西軍には関西学院から最多の６人、立命から４人

今年度、創立１００周年を迎えた関東ラグビーフットボール協会。日本のラグビーと共に歩んだ１００年を記念して、６月２９日（土）・３０日（日）、聖地である秩父宮ラグビー場で様々なイベントが行われます。その中の１つ、３０日に行われる「東西学生対抗戦」に出場する東軍学生代表、西軍学生代表のメンバーが発表されました。



東軍学生代表として関東協会に所属する強豪各校から出場するのは、日本代表候補のトレーニングスコッド菅平合宿にも参加していた青木恵斗選手ら帝京大学から最多の７人、そのほか明治大学から４人、リーグ戦グループの雄、東海大学から４人など２６人。４年生中心のメンバー構成の中で、３年生からは早稲田大学の野中健吾選手ら７人、２年生からは流通経済大学のアポロサ・デレナラギ選手ら２人が選出されました。





一方、関西協会、九州協会所属の各チームの精鋭から選出された西軍学生代表には、今年度の関西大学春季トーナメントで決勝進出を果たしている関西学院大学から最多の６人、そのほか立命館大学４人、京都産業大学から３人、天理大学から３人など関西大学Ａリーグに所属する大学から２３人。関西以外からは、ニュージーランドのハミルトンボーイズ出身でＩＰＵ環太平洋大学（岡山）のソロモナ・タイレル選手、九州共立大学（福岡）の杉野太陽選手、福岡工業大学の時任凛空選手がメンバーに名を連ねています。１００周年を飾る記念試合の最後の試合として行われる、今シーズンの大学ラグビー界を占う東西の学生代表の激突は、６月３０日午後２時３０分キックオフです。【関東ラグビーフットボール協会１００周年記念試合「東西学生対抗戦」】＜東軍学生代表（氏名・学年）＞１ 梅田海星（帝京大）４２ 中山大暉 （慶應大）４３ 倉島昂大（明治大）４４ 栗田文介（早稲田大）３５ ジュアン・ウーストハイゼン（東洋大）３６ 薄田周希（東海大）３７ 福田大晟（明治大）４８ 青木恵斗（帝京大）４９ 李錦寿（帝京大）４10 野中健吾（早稲田大）３11 近藤翔耶（東海大）４12 ジョアペ・ナコ（日本大）４13 アポロサ・デレナラギ（流通経済大）２14 中川湧眞（東海大）４15 安田昂平（明治大）４16 平井半次郎（帝京大）４17 當眞蓮（帝京大）４18 松原結生（帝京大）３19 セコナイア・ブル（日本大）４20 佐々木柚樹（大東文化大）４21 倉橋歓太（帝京大）４22 高橋佑太朗（筑波大）３23 楢本幹志朗（筑波大）３24 コンラッド・セブンスター（東海大）２25 モリース・マークス（東洋大）４26 金昂平（明治大）４＜西軍学生代表（氏名・学年）＞１ 黄世邏（関西学院大）４２ 宮内慶大（関西大）４３ 荒川駿（同志社大）２４ 平生翔大（関西学院大）４５ 松野楓舞（天理大）４６ 稲場巧（近畿大）４７ 寺北亘佑（同志社大）４８ 石橋隼（立命館大）３９ 鈴木孝昌 （立命館大）３10 日吉健（京都産業大）４11 小林典大（関西学院大）３12 平野龍（京都産業大）３13 島正輝（立命館大）３14 ソロモナ・タイレル（ＩＰＵ環太平洋大）４15 渡邊晴斗（近畿大）２16 藤田海元（同志社大）４17 筒口允之（天理大）４18 山下真之介（立命館大）４19 時任凛空（福岡工業大）３20 松本壮馬（関西学院大）４21 川村祐太（関西学院大）４22 杉野太陽（九州共立大）４23 マイケルズ・カストン（摂南大）３24 堤田京弘（京都産業大）４25 上ノ坊駿介（天理大）３26 武藤航生（関西学院大）３