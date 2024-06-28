「ONE PIECE」公式サイトより第1119話の「チョイ見せ！」が公開！週刊少年ジャンプ31号は7月1日発売
【「ONE PIECE」チョイ見せ！ 第1119話】
6月28日 公開
6月28日 公開
マンガ「ONE PIECE」公式サイトにて、「週刊少年ジャンプ31号」に掲載予定の「ONE PIECE」第1119話の「チョイ見せ！」が6月28日に公開された。
公開された「チョイ見せ！」では、最新話となる第1119話の1ページを読むことができる。カクを逃がそうとしたステューシーだが、カクからは突き放されてしまい……。
□「ONE PIECE」チョイ見せ 第1119話のページ
「ONE PIECE」チョイ見せ 第1119話のページ
なお、「ONE PIECE」第1119話が掲載されるマンガ雑誌「週刊少年ジャンプ31号」は7月1日発売予定。
ジャンプの『ONE PIECE』をチョイ見せ！第1119話#ONEPIECE- ONE PIECE.com(ワンピース) (@OPcom_info) June 28, 2024
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(C)尾田栄一郎/集英社