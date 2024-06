くつろげるスポット「IQOS INSPIRE PARK OMOTESANDO」

2024年6月24日〜7月30日(火)の期間中、東京・表参道駅を出てすぐの場所にある「OMOTESANDO CROSSING PARK」内に、IQOSの世界観やスコットランドの雰囲気を感じられる「IQOS INSPIRE PARK OMOTESANDO」(東京・南青山)が登場する。※一部エリアは7月3日(水)からオープン予定

「IQOS Together X」第2弾のキービジュアル

フィリップ モリス ジャパン ブランド エクペリエンス ディプロイメント マネージャーの井上華代さん

パーク内にあるスコットランドの伝統の雰囲気を体感できる部屋

「スコティッシュ パターラウンジ」

「IQOS INSPIRE PARK OMOTESANDO」内では、「毎日当たる賞品」も紹介している

【写真】「IQOS INSPIRE PARK OMOTESANDO」の手前にあるオープンスペース

配布されるドリンク1杯無料券を使って交換できるドリンク。スコットランドを代表するウイスキーや、モクテルなどを楽しめる

「IQOS INSPIRE PARK OMOTESANDO」の内観

オープンスペースにはキッチンカーも!

“究極の体験”は、キャンペーンページにてルーレットを回すと応募が完了。ルーレットを回すたびに「毎日当たる賞品」の抽選へもエントリーされる。こちらは賞品の一つ「リーデル・ロードン ウィスキータンブラー 6点セット ターコイズ」

「毎日当たる賞品」の一例「【選べる】ワイン好きに贈るギフトチケット」

「毎日当たる賞品」の一例「フレッシュトリュフジャパン 白トリュフオイルと白トリュフ塩のギフト」

2024年5月にスタートした、IQOSのエンゲージメントプラットフォーム「IQOS Together X」において、20歳以上の喫煙者を対象に(IQOSユーザー以外の人も対象)、“想像を超える体験”をテーマとしたさまざまなキャンペーンを実施中のフィリップ モリス ジャパン。その第1弾の抽選キャンペーンでは、“究極の体験”として、ギリシャの名所を巡る5泊7日の旅を用意していた。そして、第2弾の“究極の体験”はスコットランド5泊7日の旅に決定し、6月19日から応募をスタート。格式の高い名門コースでのゴルフ体験や、英国貴族の娯楽として古くから親しまれてきた“鷹狩り”の体験、また、贅沢なプライベートウイスキーツアーなどを楽しめる旅となっている。※応募期間は2024年7月16日(火)まで。キャンペーンページにてルーレットを回すと応募が完了する今回登場した「IQOS INSPIRE PARK OMOTESANDO」について、フィリップ モリス ジャパン ブランド エクペリエンス ディプロイメント マネージャーの井上華代さんは、「IQOSのエンゲージメントプラットフォーム『IQOS Together X』の世界観を体感できるのが、こちらのパーク。“究極の体験”ができる旅先の世界観や、『毎日当たる賞品』の紹介など多数のコンテンツをご用意しているエリアで、7月3日(水)からは個性あふれるアーティストによる作品を展示するギャラリーも展開予定です」と説明。「『IQOS INSPIRE PARK OMOTESANDO』は20歳以上の喫煙者のみ入場可能ですが、その手前にあるオープンスペースはどなたでも飲食を楽しみ、おくつろぎいただけます」と紹介した。ちなみに、「IQOS INSPIRE PARK OMOTESANDO」内では招待券を配布しており、そのチケットをビール、アイスコーヒー、アイスティー、ミネラルウォーター(計4種)のいずれかの飲み物と交換することが可能。また、その場で「IQOS Together X」への参加も可能で、参加すると日本バーテンダー協会とコラボレーションして共同開発した「IQOS インスパイアカクテル」を楽しむことができる(無料で1杯提供)。一方、オープンスペースではキッチンカーでかき氷などを販売。開放感のある場所で、ゆったりと過ごすことができる。