夏の新しい挑戦を応援！E・PAGE(イーページ)｢Early Summer Fes！(アーリーサマーフェス)｣

アーバン企画は、自社の展開するショップ検索サイト「E・PAGE(イーページ)」内にて、2024年6月1日(土)〜7月31日(水)の間、この夏新しい「挑戦」をする人へ、応援キャンペーンを実施します。

Amazonギフトカードの抽選プレゼントをはじめ、特別価格の音楽レッスンプランの紹介、そして夏の挑戦に向けて資金作りができる買取キャンペーンも同時開催します。

E・PAGE(イーページ)「Early Summer Fes!(アーリーサマーフェス)」

■E・PAGE(イーページ)とは

E・PAGEは、横浜、川崎・東京都南部・湘南・鎌倉地域をはじめ全国の、習い事、買取店、グルメ・ビューティー・雑貨・ファッション・専門店など幅広いジャンルのお店を掲載する地域密着型ポータルサイトです。

Early Summer Fes!(アーリーサマーフェス)は、この夏、新しく習い事や趣味などにチャレンジする人を応援するため、6月と7月の期間限定で行うキャンペーンです。

習い事の中でも人気の高いピアノやバイオリンなどの楽器・音楽レッスンについて、おすすめプランや特別価格(受講料半額)を厳選して紹介します。

また夏の資金作りに役立つ「買取特集」についても、高価買取の「おたからや」様にて開催中のキャンペーンを紹介。

Web査定で買取価格10%UP中です。

買取の相談や査定・お近くの店舗検索は「Early Summer Fes!」キャンペーン特設ページから行えます。

さらに、キャンペーンページを見た人の中から抽選で5名様にAmazonギフトカード1,000円がプレゼントされます。

【Early Summer Fes!(アーリーサマーフェス)キャンペーン特設ページ】

https://www.e-page.co.jp/special/early_summer_fes/index.html

買取特集

音楽教室

