Clannote/BIORACER JAPANは、これから迎える真夏の猛暑を乗り切るための最適なアイテム、新型冷却ベースレイヤー「フルジップ・インタークーラー・ベスト」を発表しました。

Clannote/BIORACER JAPAN「フルジップ・インタークーラー・ベスト」

価格 : 14,900円(税込)

受注開始日 : 2024年6月21日(金)〜7月7日(日)

お届け予定日 : 2024年8月末以降

商品情報サイト:

【予約受注/8月末以降お届け予定】フルジップインタークーラーベスト【BIORACER JAPAN LIMITED】

Clannote/BIORACER JAPANは、これから迎える真夏の猛暑を乗り切るための最適なアイテム、新型冷却ベースレイヤー「フルジップ・インタークーラー・ベスト」を発表!

この商品は、BIORACER(ビオレーサー)社製であり、その高い品質とパフォーマンスをお届けします。

受注は2024年6月21日(金)〜7月7日(日)の期間で受け付けています。

■新型「フルジップ・インタークーラー・ベスト」

過去数年間、自転車競技者向けに開発されていた冷却ベースレイヤー「インタークーラー・ベスト」は、その優れた性能が高く評価されてきました。

この好評を受け、さらに幅広いスポーツおよび作業者にも対応できるように開発されたのが、新しい「フルジップ・インタークーラー・ベスト」です。

このインタークーラー・ベストは、真夏の過酷な環境下で体温を効果的に管理し、快適さとパフォーマンスを向上させるために設計されました。

自転車競技だけでなく、サッカーやランニングなどのスポーツ、およびクーラーが効かない作業場や工場現場でも、その優れた冷却効果で既に高く評価されています。

フルジップタイプにより着脱が容易になり、前面にも冷却機能を追加することで、全身を効果的に冷却します。

改良されたブルーメッシュ素材により、驚異的な通気性を実現し、背中の中央にはPVA製クールタオルが配置されており、水分が蒸発する際の気化熱を利用して冷却を実現します。

その他の部分にはオープンメッシュ素材を採用し、スリーブレス構造によりさらなる通気性を提供します。

このインタークーラー・ベストは、2016年にカタールで開催された自転車競技世界選手権タイムトライアル(自転車競技の種目の一つ)で、ドイツのトニー・マルティン選手が歴代最多4個目の金メダルを獲得するのに貢献した実績を持つ信頼の一品です。

自転車競技だけでなく、サッカーやランニングなどの激しい運動、さらには工場や建設現場のようなクーラーが効かない過酷な環境でも、この「フルジップ・インタークーラー・ベスト」が効果的に身体を冷却し、快適なパフォーマンスをサポートします。

■製品の特徴とメリット

・高性能冷却効果:INUTEQ社と共同開発した「フルジップ・インタークーラー・ベスト」は、1〜4時間持続する冷却効果を誇ります。

スポーツや作業中のパフォーマンスを最大限に引き出し、過酷な条件下でも体温を適切に管理します。

・優れた通気性:改良されたブルーメッシュ素材は、驚異的な通気性を実現し、酷暑の環境でも快適さを保ちます。

これにより、長時間の運動や作業でも涼しさを維持し、熱中症のリスクを軽減します。

・パフォーマンス向上:首元と背中から熱を逃がす設計により、身体の深部を効果的に冷却し、暑さによるパフォーマンスの低下を防ぎます。

これにより、アスリートは競技中に最高のパフォーマンスを発揮でき、作業者は効率的に作業を行えます。

・マシンウォッシャブル:ランドリーバッグの使用を推奨し、簡単に洗濯可能です。

手入れが簡単で、常に清潔な状態を保てます。

・抗菌効果:バクテリアの増加を抑制し、衛生的に使用できます。

これにより、長期間にわたって清潔で快適な使用感を維持できます。

■新しい市場への展開

この画期的なベースレイヤーは、スポーツサイクリングだけでなく、以下のようなシチュエーションにも最適です。

・アウトドアスポーツ:サッカーやランニングなどの激しい運動でも、真夏の対策が完璧です。

これにより、アスリートは競技中に涼しく快適に過ごせます。

・工場や建設現場:過酷な作業環境でも、冷却効果で作業効率が向上し、作業者の快適さをサポートします。

これにより、作業者は長時間の作業でも快適に過ごせます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 前面にも冷却機能追加!Clannote/BIORACER JAPAN「フルジップ・インタークーラー・ベスト」 appeared first on Dtimes.