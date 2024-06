JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

そんな「ディズニーリゾートライン」で運行しているリゾートライナー(Type CD)デザインのフリーきっぷが登場します☆

ディズニーリゾートライン「リゾートライナー(Type C)」フリーきっぷ

販売期間:2024年8月28日(水)〜2024年9月29日(日)

※売り切れ次第終了

そんな「ディズニーリゾートライン」で運行中のリゾートライナー(Type C)デザインのフリーきっぷが登場!

ついに全5色の運行がスタートした新型車両リゾートライナー(Type C)が並ぶデザイン。

背景には東京ディズニーランドのシンボルであるシンデレラ城と、東京ディズニーシーのプロメテウス火山がデザインされています。

「物語は、ここから始まる。」

というメッセージも☆

ディズニーリゾートライン「リゾートライナー(Type C)」フリーきっぷは2024年8月28日より期間限定で販売です。

※画像はイメージです

© Disney

