10th Album『XTLIKE』



2024年9月4日（水）発売【数量限定豪華盤】予約受付期間：2024年7月20日（土）23:59まで購入：https://ps.ponycanyon.co.jp/Lead/xtlike[価格] 12,100円（税抜価格11,000円）[品番] SCCA.00164[内容] CD+Blu-ray+Photo Book (36P)[仕様] 三方背ケース／別冊36ページ撮り下ろしフォトブック[CD収録内容]・Tuxedo〜タキシード〜・Sonic Boom・See Your Heart・Billionaire・Jack in the Beats・Don't Stay他、全14曲収録予定[Blu-ray収録内容]Lead Winter Live 〜Snow Magic 2024〜2024年2月24日(土) @ duo MUSIC EXCHANGE01.Game02.Extreme Girl03.Bumblebee04.Gimme a call05.Baby What Turns You On06.Ride On Music07.Loud!Loud!Loud!08.Night Deluxe09.Billionaire10.VOICE11.茜色染まるころに12.トワイライト13.Still...14.シンギュラリティ15.メダリスト-ENCORE-EN1. GREEN DAYSEN2. Jack in the Beats【初回限定盤】[価格] 4,950円（税抜価格4,500円）[品番] PCCA.06316[内容] CD+DVD[仕様] スリーブケース[CD収録内容]数量限定豪華盤と同内容[DVD収録内容]・Tuxedo〜タキシード〜 -Music Video-・Sonic Boom -Music Video-・See Your Heart -Music Video-・Don’t Stay -Music Video-・Don’t Stay -Performance Video-・Don’t Stay -Behind The Scenes-【通常盤】[定価]3,520円（税抜価格3,200円）[内容] CD only[品番] PCCA.06317[CD収録内容]数量限定豪華盤と同内容・先着予約購入特典「XTLIKE」アナザージャケット（1枚ランダム/全10種）