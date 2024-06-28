Lead、4年半ぶり10枚目のアルバム『XTLIKE』発売決定。ワンマンライブ開催も発表
Leadが9月4日にニューアルバム『XTLIKE』（読み：エクストライク）をリリースする。
2020年にリリースしたアルバム『SINGULARITY』から約4年半ぶり、10枚目のオリジナルアルバムとなり、今までリリースしたシングル「Tuxedo〜タキシード〜」から、最新楽曲のNetflix映画『範馬刃牙VSケンガンアシュラ』ED主題歌「Don’t Stay」までを収録する。
数量限定豪華盤・初回限定盤・通常盤の3形態で発売。数量限定豪華盤は2024年2月24日にバンド編成で開催された＜Lead Winter Live 〜Snow Magic 2024〜＞のライブ映像Blu-rayと、撮り下ろし36ページフォトブックが付属する。販売は、ポニーキャニオンショッピングクラブ限定となり、7月20日まで期間限定での予約受付となっている。
さらに、7月31日のLeadメジャーデビュー記念日を皮切りにリリースイベントも各地で開催される予定だ。また、『XTLIKE』を引っ提げた＜Lead Upturn 2024 〜XTLIKE〜＞が10月26日に東京 ニッショーホールで開催される。
10th Album『XTLIKE』
【数量限定豪華盤】
予約受付期間：2024年7月20日（土）23:59まで
購入：https://ps.ponycanyon.co.jp/Lead/xtlike
[価格] 12,100円（税抜価格11,000円）
[品番] SCCA.00164
[内容] CD+Blu-ray+Photo Book (36P)
[仕様] 三方背ケース／別冊36ページ撮り下ろしフォトブック
[CD収録内容]
・Tuxedo〜タキシード〜
・Sonic Boom
・See Your Heart
・Billionaire
・Jack in the Beats
・Don't Stay
他、全14曲収録予定
[Blu-ray収録内容]
Lead Winter Live 〜Snow Magic 2024〜
2024年2月24日(土) @ duo MUSIC EXCHANGE
01.Game
02.Extreme Girl
03.Bumblebee
04.Gimme a call
05.Baby What Turns You On
06.Ride On Music
07.Loud!Loud!Loud!
08.Night Deluxe
09.Billionaire
10.VOICE
11.茜色染まるころに
12.トワイライト
13.Still...
14.シンギュラリティ
15.メダリスト
-ENCORE-
EN1. GREEN DAYS
EN2. Jack in the Beats
【初回限定盤】
[価格] 4,950円（税抜価格4,500円）
[品番] PCCA.06316
[内容] CD+DVD
[仕様] スリーブケース
[CD収録内容]
数量限定豪華盤と同内容
[DVD収録内容]
・Tuxedo〜タキシード〜 -Music Video-
・Sonic Boom -Music Video-
・See Your Heart -Music Video-
・Don’t Stay -Music Video-
・Don’t Stay -Performance Video-
・Don’t Stay -Behind The Scenes-
【通常盤】
[定価]3,520円（税抜価格3,200円）
[内容] CD only
[品番] PCCA.06317
[CD収録内容]
数量限定豪華盤と同内容
・先着予約購入特典
「XTLIKE」アナザージャケット（1枚ランダム/全10種）
＜Lead 10th Album「XTLIKE」リリース記念イベント＞
8月3日(土)15:00〜【千葉】ニッケコルトンプラザタワーコート（センタモール2F）
8月4日(日)16:00〜【東京】アーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキメインステージ
8月24日(土)14:00〜【埼玉】埼玉 某所
8月25日(日)15:00〜【東京】汐留シオサイト地下歩道
9月4日(水)19:00〜【東京】タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO
9月7日(土)14:00〜【神奈川】クイーンズスクエア横浜
9月8日(日)15:00〜【大阪】あべのキューズモール3F スカイコート
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