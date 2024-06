ディズニー作品に登場するディズニー・ヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』

枢やな先生が原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを務めることでも知られる『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のゲ―ムガイド+設定資料集第2弾の発売が決定しました!

スクウェア・エニックス『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 公式ガイド+設定資料集 Magical Archives II

発売日:2024年8月21日(水)

価格:3,300円(税込)

仕様:A4判/フルカラー/256ページ

枢やな先生が原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを務めるスマートフォンゲームゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のゲ―ムガイド+設定資料集第2弾の発売が決定!

ゲームガイドパートでは、5章・6章までのメインストーリーや、「ステージ・イン・プレイフルランド」までのイベントストーリーのほか、前巻から追加されたゲームシステムの解説や、カードデータを紹介します。

設定資料集パートでは5章・6章の設定画のほか、キャラクターのLive2Dやデフォルメキャラクター、新キャラクターの紹介も掲載。

そのほか、ゲームの道程を振り返る年表や前巻から更新された呼称表、リアルイベント・グッズの紹介など盛りだくさんの内容が収録されています。

5章・6章までのメインストーリーやイベントストーリーのほか、新キャラクターの紹介も掲載された監督生必見の一冊。

2024年8月21日より販売が開始される『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 公式ガイド+設定資料集 Magical Archives IIの紹介でした☆

