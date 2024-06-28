【洪水警報】静岡県・御殿場市、長泉町に発表
気象台は、午後1時2分に、洪水警報を御殿場市、長泉町に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】静岡県・御殿場市、長泉町に発表
中部、東部、西部では、29日明け方まで土砂災害に、28日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■静岡市北部
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■浜松市北部
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■沼津市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■三島市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■島田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■富士市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 28日昼過ぎ
■藤枝市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■御殿場市
□洪水警報【発表】
28日夕方にかけて警戒
■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■裾野市
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■湖西市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■長泉町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
28日夕方にかけて警戒
■森町
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒