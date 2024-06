ハロー!プロジェクト所属の11人組アイドルグループ・BEYOOOOONDS(ビヨーンズ)の山崎夢羽(やまざき・ゆはね、21 ※崎=たつさき)が27日、東京・豊洲PITで行われたライブハウスツアー最終公演『BEYOOOOONDS LIVE TOUR 2024 SPRING 〜PERSOOOOONALITY「Wings of Dreams」〜』をもってグループおよびハロプロから卒業した。

山崎は2016年にハロプロ研修生となり、2018年6月、研修生5人で結成されたグループのメンバーに。同年10月からBEYOOOOONDSおよびグループ内ユニット・雨ノ森 川海のメンバーとして活動を開始した。2021年にはハロプロファンを題材にした松坂桃李主演映画『あの頃。』で松浦亜弥役を務めたことでも話題を集めた。BEYOOOOONDSのメンバーの卒業は一岡伶奈に続いて2人目となったが、メンバーを送り出す公演は初めてとあり、ライブを見届けようと全国からファンが駆けつけた。開演前から山崎のメンバーカラー、赤のペンライトが熱く灯るなか、オープニングは山崎のラスト参加となったニューシングル「灰toダイヤモンド」で幕開け。清野桃々姫が特技のトークボックスで「豊洲、Are you ready?」と投げかけると、大歓声がこだました。山崎は「始まる前に緊張しすぎて手が震えていたんですけど、1曲目から超幸せな気持ちです。“ユハッピー”な気持ちをみんなにいっぱいお渡ししたいと思います!」と宣言。平井美葉は「11人のラストライブ、しっかり目に焼き付けてください!」と呼びかけると、四則演算のコール&レスポンスがユニークな「求めよ…運命の旅人算」、“ムカつく”と“ハムカツ”をかけた「ハムカツ黙示録」をパフォーマンス。さらに、小林萌花のピアノ演奏に乗せ、山崎演じる女子高生と片思い相手の眼鏡男子・前田こころの小芝居からメジャーデビュー曲「眼鏡の男の子」と「6年バンジージャンプ」と続けた。「Yuhane Memory Medley」パートでは、メンバーに見守られながら山崎とハロプロ研修生同期の西田汐里による「女の園」でスタートすると、山崎・江口紗耶・岡村美波・平井・小林の5人で「背伸び」、山崎・西田・高瀬くるみ・清野・里吉うたので「笑っちゃおうよ BOYFRIEND」、山崎と前田で「ベーグルにハム&チーズ」、山崎・島倉りか・西田・高瀬・岡村で「Memory 青春の光」を歌い継いだ。最後には山崎と島倉が「ズキュンLOVE」歌うと、後半からはメンバー全員が登場。歴史や絆を感じるパフォーマンスとなった。「ニッポンノD・N・A!」で最高潮の盛り上がりとなり、“夢羽コール”でアンコールに突入。会場が一面赤に染まるなか、山崎は自身の名前にもある“羽”をあしらった、天使のような白い衣装で登場した。ソロで披露する楽曲として選んだのは、℃-uteの「愛はまるで静電気」。自身が成長できるきっかけとなった℃-uteの楽曲の中から、特に好きなこの曲を歌いたいと最後のステージでパフォーマンスすることを決めたという山崎は、これまで出会ってきたファンすべてに届くように『私を見つけ出してくれてありがとう』と歌った。間奏でも、ファンとメンバーに「出会ってくれて、ありがとう」のメッセージ。「私の正しい青春はここだったんだ!と胸を張って言い切れます!きょう、愛にあふれたこの場所で、大切なみんなに囲まれた私は、銀河一ユハッピーです!」と伝えると、「夢の羽 広げて飛ぶよ ビヨンビヨン(字余り)」と、自身の名前とグループ名をかけて一句詠み、「新しい夢に向かって羽ばたきます」と力強く宣言した。メンバーそれぞれから山崎にメッセージを送る最後のMCでは、泣くのがわかっていたという平井は手紙で「ゆはにはどんな選択も花丸にできる力がある。だから何も心配していません」と伝え、里吉は自身のニックネーム“うーたん”を名付けてくれた感謝と「いつも、大丈夫だよ、大好きだよと言ってくれたのがうれしかった」と振り返る。清野は「私たちの前でも弱音を吐かず、努力を見せない強い女の子」だったとリスペクトし、岡村は「ゆはみたいなキラキラしたアイドルになりたいなと思った」と今後の指針に。島倉は「同じグループでアイドルをやれたことが誇りです。いっぱいの愛をありがとうね」と感謝し、小林は結成からグループの中心で引っ張ってきた山崎が「BEYOOOOONDSの優しい世界を作る基盤になっていた」と、心強い存在だったこと明かした。同い年の前田は「卒業してもいっぱい甘えさせてください。おばあちゃんまで仲よくしてほしい」と伝え、江口は「アイドルとして憧れでした」と告白。西田は「山崎夢羽はたくさんの人に愛されているし、たくさんの人の心を動かしている、スーパーアイドルだなと思いました」と話し、高瀬は「そこにいるだけで私たちを明るく照らす太陽みたいな存在」と、存在の大きさを打ち明けた。メンバーたちの思いを受け止めた山崎は「私がこれから1人で頑張る理由は、みんなにカッコいいところを見せたいから、みんなに褒めてもらいたいから頑張るの」とにっこり「みんなのことが食べちゃいたいくらい好きなの」とユニークに表現し、メンバーとファンを笑顔にさせた。ラストは「伸びしろ〜Beyond the World〜」で締めくくり。山崎と周りを囲むメンバーたちが目を合わせ、思いを通わせながら「今が始まり」と歌うこの曲で、山崎は新たな夢へと羽ばたいた。■『BEYOOOOONDS LIVE TOUR 2024 SPRING 〜PERSOOOOONALITY「Wings of Dreams」〜』セットリスト01. 灰toダイヤモンド02. フックの法則03. 求めよ…運命の旅人算04. ハムカツ黙示録05. 眼鏡の男の子06. 6年バンジージャンプ07. 女の園(ハロプロ研修生 )/山崎、西田08. 背伸び(Juice=Juice)/山崎、江口、岡村、小林、平井09. 笑っちゃおうよ BOYFRIEND (Berryz工房 )/山崎、高瀬、清野、西田、里吉10. ベーグルにハム&チーズ(℃-ute)/山崎、前田11. Memory 青春の光(モーニング娘。)/山崎、島倉、高瀬、西田、岡村12. ズキュンLOVE(ミニモニ。)/山崎、島倉13. GIRL ZONE(雨ノ森川海)14. こんなハズジャナカッター!15. WORKER讃歌16. Go City Go17. Hey!ビヨンダ18. 恋愛奉行19. 涙のカスタネット20. ビタミンME21. 虎視タンタ・ターン22. 夢さえ描けない夜空には23. アツイ!24. ニッポンノD・N・A!【アンコール】EN1. 愛はまるで静電気(℃-ute)/山崎夢羽ソロEN2. Oh!カンターレEN3. 伸びしろ〜Beyond the World〜