(MCU)の新作映画『サンダーボルツ*(原題:Thunderbolts*)』に、レッド・ガーディアン役でカムバックするデヴィッド・ハーバーが撮影終了を報告した。

本作は、MCU初となるヴィラン集結映画。世間から悪党、はみ出し者とされてきたMCUのアンチヒーローたちが共通のミッションに挑んでいく。

『ブラック・ウィドウ』(2020)でレッド・ガーディアン役を演じたハーバーはを更新し、同キャラクターと女性が描かれたポスターを投稿。「撮影終了。この作品を作るのは楽しかった。“ボルツ”が大好きだ」と、コメントを添えてクランクアップを報告。ちなみに、ポスターにあるロシア語は「私たちはレッド・ガーディアンとして不屈です!」と翻訳されるもので、ロシアのプロパガンダを宣伝しているようだ。

この投稿をInstagramで見る

これに先駆けて、「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」(2020)と『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』(2022)でヴァレンティーナ・アレグラ・デ・フォンテーヌを演じ、『サンダーボルツ*』に続投するジュリア・ルイス=ドレイファスも、ポッドキャスト番組「」で撮影が終了したことを明かしていた。

『サンダーボルツ*』にはハーバー&ドレイファスのほか、『ブラックウィドウ』(2021)からエレーナ・ベロワ役でフローレンス・ピュー、タスクマスター役でオルガ・キュリレンコ、「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」(2021)からUSエージェント/ジョン・ウォーカー役でワイアット・ラッセル、ウィンター・ソルジャー/バッキー・バーンズ役でセバスチャン・スタン、『アントマン&ワスプ』(2018)からゴースト/エイヴァ・スター役でハナ・ジョン=カーメンが続投。新キャストとして、サディアス・“サンダーボルト”・ロス役でハリソン・フォードが参戦し、監督は「BEEF/ビーフ ~逆上~」(2023-)のジェイク・シュライアーが務める。

『サンダーボルツ*(原題:Thunderbolts*)』は2025年5月2日に米公開予定。

Source:

The post first appeared on .