【「spoon.2Di」vol.111】
価格：1,350円
6月27日 発売

　プレビジョンは、6月27日に雑誌「spoon.2Di」vol.111を発売した。価格は1,350円。

　雑誌「spoon.2Di」vol.111では、表紙・巻頭特集にアニメ「【推しの子】」が登場。ルビーとアクアの兄妹を描いたイラストが表紙を飾っている。Wカバーには、アニメ「ハズビン・ホテルへようこそ」が登場する。

　付録ピンナップには、上記2作品に加え、アニメ「ポケットモンスター」と「時光代理人-LINK CLIK-Ⅱ」がラインナップ。また、綴じ込み付録は「ハズビン・ホテルへようこそ」スペシャルフォトカードとなる。

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