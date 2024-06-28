「【推しの子】」のルビー＆アクアが表紙に！ 雑誌「spoon.2Di」vol.111は6月27日より発売中
【「spoon.2Di」vol.111】
価格：1,350円
6月27日 発売
価格：1,350円
6月27日 発売
プレビジョンは、6月27日に雑誌「spoon.2Di」vol.111を発売した。価格は1,350円。
雑誌「spoon.2Di」vol.111では、表紙・巻頭特集にアニメ「【推しの子】」が登場。ルビーとアクアの兄妹を描いたイラストが表紙を飾っている。Wカバーには、アニメ「ハズビン・ホテルへようこそ」が登場する。
付録ピンナップには、上記2作品に加え、アニメ「ポケットモンスター」と「時光代理人-LINK CLIK-Ⅱ」がラインナップ。また、綴じ込み付録は「ハズビン・ホテルへようこそ」スペシャルフォトカードとなる。
⋰- spoon.2Di編集部 (@spoon_B) June 25, 2024
𝐬𝐩𝐨𝐨𝐧.𝟐𝐃𝐢 𝐯𝐨𝐥.𝟏𝟏𝟏 𝟔/𝟐𝟕㊍発売
表紙公開🎀‧₊˚
⋱
✦𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫 【#推しの子】
ピンナップ付き
✦𝐖 𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫 ハズビン・ホテルへようこそ
ピンナップ&フォトカード付き
『#時光代理人 -LINK CLICK- Ⅱ』&テレビアニメ「ポケットモンスター」🍨ピンナップも！ #アニポケ pic.twitter.com/YDlj5lMwi8
(C)2000-2014 PREVISION inc. All rights reserved.