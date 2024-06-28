大村孝佳 × KOIAI、対バン＜竜虎相搏＞で激突
大村孝佳率いる大村バンドと、Li-sa-XとNEMOPHILAのHazuki率いるKOIAIが10月5日、東京・赤羽ReNY alphaで対バンライブ＜竜虎相搏＞を開催する。
◆大村バンド × KOIAI 画像
これまで大村のライブにLi-sa-Xがゲスト参加したことはあったものの、KOIAIと大村バンドとの対バンは初となる。
チケットはU25含む一般ほか、50名限定のプレミアムチケットも用意。プレミアムチケット購入者には特典として、非売品のスペシャルグッズの他、終演後に大村バンドメンバーおよびKOIAIメンバーとの撮影会も。
■対バン＜竜虎相搏＞
open16:00 / start17:00
▼出演
大村バンド (大村孝佳[G], 久世敦史[Vo], Shoyo[B], 前田遊野[Dr])
KOIAI (Li-sa-X [G], Hazuki[G], Kotono[Vo], Kanade[Dr], わかざえもん[B])
▼チケット
プレミアム \10,000 (先着50枚限定、グッズ付／終演後に撮影会)
一般前売 \6,500 / 当日 \7,000
U25 前売 \2,000 / 当日 \2,500
※ドリンク代別
※オールスタンディング
【プレミアムチケット】
発売日：8月3日(土)10:00〜
https://eplus.jp/sf/detail/4132220001-P0030001
【一般チケット】
発売日：8月10日(土)10:00〜
https://eplus.jp/sf/detail/4132200001-P0030001
（問）赤羽ReNY alpha 03-6903-9020
関連リンク
◆KOIAI オフィシャルX