「星のカービィ」×「iFace」コラボスマホケース登場！ カービィやワドルディなど全6種ラインナップ
【星のカービィ iFace First Classケース】
6月28日 発売
価格：各4,180円
(C) 1993 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo
6月28日 発売
価格：各4,180円
Hameeは、スマートフォンアクセサリーブランド「iFace」より「星のカービィ iFace First Classケース」を本日6月28日に発売した。価格は各4,180円。
本商品は、アクションゲーム「星のカービィ」をモチーフにしたスマートフォンケース。「カービィ/にっこり」や「ワドルディ/フェイス」、「タイトル」、「ワープスター」、「カービィ/CLOSET」、「ワドルディがいっぱい!」の全6種がラインナップされ、どれも可愛らしいデザインに仕上がっている。
そのほかにもスマホリング「星のカービィ iFace Finger Ring Holder フラットタイプ」やAirPods用ケース「AirPods Pro専用 星のカービィ iFace First Classケース」が登場。本商品はコンセプトストア「iFace Lab」や星のカービィ専門店「KIRBY'S PUPUPU MARKET」、全国の雑貨店や家電量販店などで順次取り扱い開始となる。【星のカービィ iFace First Classケース】 【星のカービィ iFace Finger Ring Holder フラットタイプ】 【AirPods Pro専用 星のカービィ iFace First Classケース】
(C) 1993 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo