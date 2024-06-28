雨降りでも涼しく！ 傘に取り付け可能な携帯扇風機登場！　秋葉原のおもしろガジェットSHOP・サンコー新商品・注目商品【2024年6月28日更新】

毎週のように新商品が登場する「サンコーレアモノショップ 秋葉原総本店」より、注目の新商品アイテム情報をお届け！

今週のサンコー新商品！

傘に後付けできる電動ファン「ワンタッチ日傘ファン」 1,980円（税込み)

ワンタッチで傘に後付けできる電動ファン。傘に付けていない時は、ハンディファンとしても使える一つで2度おいしいの便利アイテムだ。

このアタッチメントを傘の柄に取り付けて、携帯扇風機を接続する。





こんな感じでムシムシと暑い傘の内側も、クールにしてくれる！





＜仕様＞

・サイズ／幅110×奥行44×高さ205(mm) ・傘対応サイズ／中棒直径6〜12mm

・重量／約170g

・電源／内蔵バッテリー ・バッテリー充電／USB(5V1.0A以上推奨)

・バッテリー／リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1200ｍAh

・稼働時間／弱：約4.5ｈ 中：約2.5ｈ 強：約1.5ｈ ※使用環境により前後します

・モード／風量3段階(弱/中/強) ・回転数／弱：約2300 中：約3100 強：約3700(rpm)

・風速／弱：約2.1 中：約3.1 強：約3.7(m/s)

・羽根径／約9cm ・羽根数／4枚 ・ケーブル長／約950mm ・材質／ABS、PP

・セット内容／本体、USB TypeCケーブル、シリコンテープ(２種×各２枚)、日本語取扱説明書

・パッケージサイズ／幅110×奥行73×高さ135(mm)

・パッケージ込み重量／約216g

・発売日／2024/06/27 ・保証期間／購入日より6ヶ月

泡立てネットいらず「できたて泡オートフォーマー」 4,980円（税込み) 早トクキャンペーンで7/3まで4,480円（税込み)

いつも使っているシャンプーやボディソープを水と一緒にセットするだけで、自動で泡立ててくれる便利なオートフォーマーだ。センサーがついているので、手を近づけるだけでもこもこの泡が自動で出てくる機能付き。





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＜仕様＞

・サイズ／幅91×奥行105×高さ245(mm)・重量／約440g

・電源／内蔵バッテリー ・外部給電／USB 5V 1.0A以上

・バッテリー充電／USB（5V 1.0A以上推奨）・バッテリー／リチウムバッテリー3.7V 1500mAh

・消費電力／約1.8W ・充電時間／約5.5時間

・タンク容量／水タンク：200ml せっけんタンク：120ml

・モード／噴出時間 3種類（弱/2秒、中/6秒、強/30秒）

・防水等級／IPX4相当※自主検査 ・ケーブル長／250mm ・材質／ABS、PP

・セット内容／本体、USB TypeCケーブル、フック取り付けシート、日本語取扱説明書

・パッケージサイズ／幅126×奥行116×高さ265(mm)

・パッケージ込み重量／約580g

・発売日／2024/6/24 ・保証期間／購入日より6ケ月

店舗情報店舗名：サンコーレアモノショップ 秋葉原総本店住所：東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB営業時間：10:30〜19:30公式サイト：https://www.thanko.jp/index.html