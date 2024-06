AB6IX、東京で9月15日にファンコンサート開催決定！日本FCもリニューアルオープン

今年5月にデビュー5周年を迎えた韓国4人組ボーイズグループAB6IXが「2024 AB6IX FAN CONCERT 'Find YOU' IN JAPAN」を開催することが決定した。韓国で5月に2日間にわたり開催されたこのファンコンサートでは、多彩なステージとゲームなどの様々なコーナーを披露し、ファンとの楽しい思い出を作り、成功裏に終了した。そのファンコンサートを、日本では東京・山野ホールにて開催。日本ではどのような姿を披露するのか期待が高まっている。

チケットのファンクラブ先行は、7月5日(金)11時から受付がスタートする。また、AB6IXのジャパンオフィシャルファンクラブが本日(28日)、リニューアルオープン︕ 最新情報の案内や会員限定で楽しめるフォトやムービー、ブログなどのコンテンツを用意。リニューアルオープンを記念して、メンバーからのコメント映像も到着した。

■公演情報

「2024 AB6IX FAN CONCERT 'Find YOU' IN JAPAN 」

【日時】

2024年9月15日(日)

[1部] 開場14:30 / 開演15:00

[2部] 開場18:30 / 開演19:00



【会場】

山野ホール



【チケット料金】

13,200円(税込/全席指定)

※未就学児は⼊場不可。6歳以上要チケット。

※営利⽬的の転売禁止



【チケット受付】

ファンクラブ先行︓AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUB “ABNEW”

日時:2024年7月5日(金)11:00〜7月21日(日)23:59



■ファンクラブ概要

「AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUB “ABNEW”」

【会費】

年会費:6,600円(税込)



【会員特典】

・会員証の発行

・入会特典/更新特典のお届け

・会員限定コンテンツの閲覧

・会員限定グッズの販売

・各種コンサート・イベントチケット等の会員先行のご案内

・メールマガジン配信



