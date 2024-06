モデルのCocomiが26日(水)、女優のナタリー・ポートマンとの豪華2ショットを公開した。



【別カット3点】Cocomiとナタリー・ポートマンの美麗2ショット



木村拓哉と工藤静香の長女・Cocomi。フルーティストと活動する他、モデルとしてDiorのジャパン アンバサダーを務めるなど国内外で注目を浴びる存在だ。



Cocomiは26日、「Such a wonderful night with the Dior family. Thank you Dior, lots of love. Had so much fun talking with Natalie, I hope I can see you soon!!」とInstagramを更新。女優のナタリー・ポートマンと共に笑顔を浮かべる、ディオール展覧会での2ショットを公開した。



投稿にはたくさんのいいねが集まり、注目を集めている。



