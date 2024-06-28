「HIMEHINA LIVE 2024『涙の薫りがする』」の配信チケット販売中 DAY2は本編無料配信も
株式会社LaRaは田中ヒメ、鈴木ヒナのふたりからなるバーチャルアーティストユニット・HIMEHINA（ヒメヒナ）の2DAYSワンマンライブ、「HIMEHINA LIVE 2024『涙の薫りがする』」の特典付きPPVチケットを販売開始した。
あわせてソウルと台北にてライブビューイングを実施すること、DAY2のアンコールパートを除いた本編をYouTube／bilibiliにて無料配信することも発表された。
ライブビューイングやDAY2の本編無料配信の詳細については後日公開予定とのこと。詳細はHIMEHINA公式WEBサイトおよびStudio LaRa 公式Xをチェックしてほしい。
■ライブ概要〈公演名〉「HIMEHINA LIVE 2024『涙の薫りがする』Sponsored by LIVE DAM AiR」
〈日程〉DAY1：2024年8月2日(金)DAY2：2024年8月3日(土)
〈時間〉18:00開場19:00開演21:30終演（予定）
〈会場〉豊洲PIT会場HP：https://toyosu.pia-pit.jp/index.html
〈出演〉HIMEHINA（田中ヒメ、鈴木ヒナ）
〈主催〉Studio LaRa
〈協賛〉LIVE DAM AiR／ONKYO／GALLERIA
（文＝リアルサウンド編集部）