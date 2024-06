“丼とお茶のペアリング”がハイセンスなシドニーの行列店が日本初上陸！（東京・表参道）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。シドニーで人気の丼&お茶の専門店が日本初上陸! 表参道に誕生した「Juan Bowl & Tea Tokyo」を紹介します。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

「Juan Bowl & Tea Tokyo」(東京・表参道)

オーストラリア・シドニーに2017年に丼とお茶の専門店としてオープンし、行列が絶えない「Juan Bowl & Tea」が、東京・表参道に日本初上陸。2024年6月29日まではプレオープン中で、6月30日にグランドオープンとなります。

店内はカウンター、テーブル含め20席

オーナーシェフを務める石黒杏奈さんはエンタメ業界で活躍後、日本のホテルで3年半経験を積み、オーストラリアへ。ローカルのレストランやカフェのキッチンで働き、さらにクロウズ・ネストの日本食店「華樹林」で研鑽し、料理への情熱をさらに深めました。2017年、シドニー・レッドファーンに「Juan Bowl & Tea」を、2018年には長野・白馬村に冬季限定ポップアップレストラン「Juan Wagyu Steak House」をオープン。この度新たに、表参道に「Juan Bowl & Tea Tokyo」を開業させました。

「Juan Bowl & Tea Tokyo」で楽しめるのは、シグネチャーメニューである4つの丼と「The Tea Company(ザ・ティー・カンパニー)」協力のもとセレクトされたマッチングティーとのマリアージュ体験です。

「A5⿊⽑和⽜まぶし御膳」

イチボを低温で2時間かけて⽕⼊れし、ガーリックバターソースの⾵味が感じられるライスにのせた「A5⿊⽑和⽜まぶし御膳」3,480円は、食べ進めてからほうじ茶だしをかけてお茶漬け風に味わうこともできます。ペアリングには樹齢100年以上の茶樹から作られた「雲南紅茶(ウンナンコウチャ)」900円を。牛の脂やニンニクの味わいをすっきりやわらげてくれます。

「⾄⾼の鰻ひつまぶし御膳」

特製の⽢ダレを付けて炙られた鰻に、紫蘇や⼭椒を散らし、半熟オムレツで包みあげた洋食風の「⾄⾼の鰻ひつまぶし御膳」3,380円には、中国⼆⼤緑茶の⼀つ「⻄湖⿓井茶(シーフーロンジンチャ)」900円をペアリング。香ばしさと、すっきりとした⼼地よい⼝当たりが、鰻の後味を上品にしてくれます。

「特選『くちどけポーク』とんかつ御膳」上ロース

卵とじではなく半熟卵を添え、胡⿇味噌だれ、柚⼦ポン酢、与那国⿊潮源流塩を付けていただく「特選『くちどけポーク』とんかつ御膳」上ロース3,280円、特上リブロース(限定5⾷)3,880円には、ノンカフェインのハーブティー「オーガニックレモンマートル茶」800円を合わせることで、クリーミーな後味を感じられます。

「美桜鶏の極み海南鶏飯御膳」

レモングラスジンジャーライスの上に、⽪目を香ばしく炙った美桜鶏をのせた「美桜鶏の極み海南鶏飯御膳」2,880円には「⾦萱烏⿓茶(キンセンウーロンチャ)」800円をペアリング。鶏の脂と、ミルクのような甘い香りとコクのある⾦萱烏⿓茶の相性の良さが楽しめます。

デザートの「黒胡麻わらび餅」と「抹茶のティラミス」は、単品の場合いずれも900円

さらに、食後に最適なデザートも。シドニーの店舗でも人気の「抹茶のティラミス」と「黒胡麻わらび餅」は、単品でも、どちらか一つを選べる「御膳+お茶&デザートセット」+1,200円としても楽しむことができます。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆Juan Bowl & Tea Tokyo住所 : 東京都港区北青山3-7-1 カオスビル 1FTEL : 070-9077-3283

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

