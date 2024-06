ファミリーマートにて、映画『怪盗グルーのミニオン超変身』とコラボレーションした「ファミリーマート ミニオン超変身キャンペーン」を開催!

「ミニオン」の大好物であるバナナを使った「蒸しパン」や「まんじゅう」のほか、対象商品の購入で限定オリジナルグッズなどがもらえるキャンペーンです☆

ファミリーマート「ミニオン超変身キャンペーン」

キャンペーン開始日:2024年7月2日(火)

実施店舗:全国のファミリーマート約16,300店舗

ファミリーマートにて、「ミニオン」をはじめとした世界中で愛されているキャラクターが登場する映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の公開を記念したコラボレーションキャンペーンを実施。

「ミニオン」の大好物から着想を得たコラボレーションパンや和菓子が発売されます。

さらに期間中、対象商品を購入し、ファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募された方に、豪華賞品が合計640名に抽選で当たるほか、対象商品の購入で、キャンペーン限定オリジナルグッズがもらえます。

そして、ファミリーマート限定デザインのブロマイドを店内マルチコピー機でプリントできる「ファミマプリント」も発売されるキャンペーンです☆

ミニオン バナナ蒸しパン

価格:165円(税込)

発売日:2024年7月2日(火)

販売エリア:全国 ※沖縄県を除く

「ミニオン」たちの好きな”バナナ”味の蒸しパン。

手軽に食べやすいミニサイズの3個入りで、パッケージは「ミニオン」たちのお顔が表現されています。

おまんじゅう(バナナあん入り)

価格:180円(税込)

発売日:2024年7月2日(火)

販売エリア:全国 ※北海道、沖縄県、TOMONYを除く

バナナピューレを使用した風味豊かなバナナあんを包んで焼きあげた、2個入のおまんじゅう。

上目づかいがかわいい、1つ目の「ミニオン」と

笑顔の2つ目「ミニオン」の形になっています

限定オリジナルグッズをプレゼント

対象期間:

第1弾:2024年7月2日(火) AM10:00〜プレゼント品:「オリジナルA4サイズクリアファイル」全4種第2弾:2024年7月9日(火) AM10:00〜プレゼント品:「オリジナルステッカー」全4種

期間中、対象商品を2品ご購入ごとに、ファミリーマート限定のイラストを使用したオリジナルグッズがいずれか1個もらえます。

7月2日からの第1弾では、映画に登場するメガミニオンやピットクルーミニオンたちがデザインされた、イルミネーション作画の「オリジナルA4サイズクリアファイル」

7月9日からの第2弾では、ファミリーマート限定デザインのダイカットステッカーがもらえます。

ファミマのアプリ「ファミペイ」スタンプ企画

キャンペーン期間:2024年7月2日(火)〜7月22日(月)まで

応募期間:2024年7月2日(火)〜7月26日(金)まで

賞品:

スタンプ3個コースファミマポイント500円相当スタンプ5個コースオリジナル バスタオル

当選人数:各320名

ここでしか手に入らないグッズが当たる、ファミマのアプリでスタンプ企画を開催。

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1つにつきスタンプが1個たまります。

スタンプ5個コース「オリジナル バスタオル」

ためたスタンプ数に応じて好みのコースに応募された方の中から抽選でキャンペーン限定グッズが、合計640名に当たります。

一部店舗「怪盗グルーのミニオン超変身 アクリルキーホルダー」発売

価格:各825円(税込)

発売日:2024年7月19日(金) AM10:00〜

発売店舗:全国のファミリーマート約1,500店

ファミリーマートの一部店舗にて「ミニオン」のアクリルキーホルダーを発売。

最新映画のアートを使用した全6種類のデザインで展開されます。

一番くじ『怪盗グルーのミニオン超変身』

発売日時:2024年7月13日(土)10:00〜

価格:1回 700円(税込)

販売店舗:全国のファミリーマート約4,000店

ズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」に、映画『怪盗グルーのミニオン超変身』デザインが登場。

「ミニオン」たちのぬいぐるみや普段使いしやすい雑貨などが必ず当たります。

ファミマのアプリ「ファミペイ」予約限定「映画『怪盗グルーのミニオン超変身』オリジナルTシャツ付き ムビチケカード」

価格:一般 4,900円(税込)/小人 4,200円(税込)

Tシャツサイズ:一般 S/M/L/XL、小人 120/130/140

予約期間:

一次予約期間:2024年5月17日(金) AM10:00〜7月1日(月)AM9:59お渡し:2024年7月12日(金)AM7:00〜二次予約期間:2024年7月1日(月) AM10:00〜7月18日(木)PM11:59お渡し:2024年7月31日(水)AM7:00〜

ファミマのアプリ「ファミペイ」予約限定で、ファミリーマート限定オリジナルTシャツ付きムビチケカードの予約受付中。

ムビチケのデザインは一般と小人で異なるのもポイントです。

ファミマプリント「ミニオンブロマイド」

販売期間:2024年7月2日(火)10時 〜8月31日(土)23時59分

店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、「ミニオン」のファミリーマート限定ビジュアルを使ったカレンダーデザインブロマイドと、

ブックカバーや折り紙にもできるA4プリント紙が発売されます。

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の公開を記念して実施される「ミニオン」たちとのコラボ企画。

ファミリーマートにて2024年7月2日より開催される「ミニオン超変身キャンペーン」の紹介でした☆

