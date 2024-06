『ライザップ』全面監修のトレーニングゲーム『RIZAP for Nintendo Switch 〜体感♪リズムトレーニング〜』発売

6月27日、Nintendo Switch向けのトレーニングゲーム『RIZAP for Nintendo Switch 〜体感♪リズムトレーニング〜』が発売された。価格は6,380円(税込)。

ゲーム内容はビート曲に乗せたリズムに合わせながらトレーニングしていくもので、Joy-Conを持ってプレイする。トレーニング内容はRIZAPのメソッドに基づいた本格的なもので、筋力アップやシェイプアップが期待できるというものだ。

体験版が配信されていたので、さっそくゲームの雰囲気を味わってみた。

ゲーム開始時には生年月日と性別、身長・体重といったプロフィールを登録し、さらに画面でトレーニングをレクチャーしてくれるトレーナーを選択する。

トレーニングメニューには「デイリートレーニング」と「フリートレーニング」、そして「チョコザップモード」が用意されている。本ソフトにはRIZAPが監修した全50種類の体感リズムゲームが収録されている。これだけ揃っていれば、飽きずにプレイできそうだ。

体験版ではデイリートレーニングを3回までプレイできる。トレーナーから「今日の気分は?」と聞かれ、「軽めに(7分30秒)」「普通に(10分)」「ハードに(12分30秒)」の3パターンから選べる。

今回は「軽めに」を選んでみると、全部で5種類のゲームをクリアするプログラムになっていた。これくらいの時間なら、ちょっとしたスキマ時間にトレーニングする習慣をつけられそうだ。

デイリートレーニングの締めくくりには、RIZAPのテレビCMがモチーフとなったミニゲームが用意されている。もっともRIZAPらしさを感じられるメニューだ。

ボクシングの姿勢を取り、像をパンチして皮を剥いでいくゲームだ。CMでおなじみの「ブーッブッ」の音楽が聞こえてくるなど、パンチしたくなる要素が詰め込まれている。

デイリートレーニングを1回クリアした感想としては、どれも比較的とっつきやすいリズムゲーム。といっても高度な音ゲーというほどではなくとっつきやすい。時にシュールな絵面が印象に残った。また、今回は「軽め」のトレーニングを選んだということもあったが、身体がほぐれる感覚はあった。トレーナーが指示する姿勢をしっかり守ってプレイしていれば、短時間であっても効果が期待できそうだ。

トレーニングしながらクリアしていくというタイプのゲームは多数あるが、1回のトレーニング時間が比較的短めなので、忙しい日々でも「ちょっとだけゲームで遊ぼうかな」といったノリで気軽に取り組みやすいだろう。

夏を前に、新たにトレーニングの機会を作りたい人におすすめできそうだ。

【商品概要】

タイトル名 : RIZAP for Nintendo Switch 〜体感♪リズムトレーニング〜

発売日/配信日: 2024年6月27日(木)

販売形態 : パッケージ版/ダウンロード版

ジャンル : フィットネス/トレーニング

価格 : 6,380円(税抜価格5,800円)

対応端末 : Nintendo Switch

プレイ人数 : 1人

プレイモード : TVモード/テーブルモード

対応言語 : 日本語

CERO : A(全年齢対象)

開発元 : 株式会社インフォ・スパイシー

販売・発売元 : 株式会社ポケット

コピーライト : (c) RIZAP GROUP, Inc. All Rights Reserved./

(c) RFNS Production Committee