クソったれスーパーヒーロー・ドラマ「ザ・ボーイズ」劇中でスーパーヒーローたちを管理・運営・商業化する企業ヴォート・インターナショナルが手がける劇中の映画シリーズ、ヴォート・シネマティック・ユニバース(VCU)より、フェーズ7、フェーズ8、フェーズ9、フェーズ10の作品ラインナップが一挙発表となった。シーズン4第5話『ジャバウォックに気をつけろ』で明らかになっている。

このエピソードでは、VCUファンのためのイベントV52 Expoの様子が描かれた(言わずもがな、ディズニーがマーベル作品などの発表を行うファンイベント「D23 Expo」のパロディである)。

VCUはこれまで、アダム・バーク監督による映画『セブンの夜明け』などが大ヒット。この度はフェーズ7以降のラインナップが一気に発表され、会場に集結した大勢のファンを興奮させた。なお、すでにフェーズ19までが予定されているという。

Vought is proud to unveil its plan for the future of entertainment today at . This is only the first stage, Phases 7 through 10, with 9 more phases coming soon. Most projects are on time, with only a few minor delays for reshoots of reshoots! - Vought International (@VoughtIntl)

V52 Expoのステージには、キャメロン・コールマンとディープが登場。会場限定で、新作の予告編映像も解禁となっている。

最初に上映されたのは、ファイアクラッカー主演の映画『ファイアクラッカー 神の戦士(原題:Firecracker: Load's Soldier)』だ。セブンに加入したばかりの彼女が神の導きを授かる作品で、新部門である“ヴォート・フェイス”が製作。“信仰(フェイス)”にまつわる作品を手がけるブランドとなるようだ。なお、ファイアクラッカーはこの作品に続いて、シリーズ作『ファイアクラッカー:ヘヴンス・ミラクル』『ファイアクラッカー:ゴッド・ヘルプ・ミー』『ファイアクラッカー:ア・クリスマス・ウィッシュ』も予定されている。

続いて、高速ヒーロー・Aトレインの最新作『トレーニング・Aトレイン』の最新映像も解禁。あの『セブンの夜明け』アダム・バーク監督によるこの期待作は、『オースティン・パワーズ』シリーズや『LEGO ムービー』シリーズ、『俺たちフィギュアスケーター』(2007)などで知られる人気コメディ俳優、ウィル・フェレルが出演。黒人ランナーであるAトレインと白人コーチのウィル・フェレルの、感動の絆が描かれる。

さらに、イベントに登壇したAトレインからは、配信サービス「ヴォート・プラス」に登場する新シリーズ『ダブル・スタンダード』も紹介された。再撮影を終えたばかりのところで、制作費はテレビ史上最大に膨らんでいるという。

また、今後のVCUでは多様性を重視するとのアナウンスも。シスター・セージ、Aトレイン、ブラック・ノワールによる最新作『ブラック・アット・イット(原題:Black At It)』では“WOKE”カルチャーを意識。劇中に登場する商品のブランド表記が白人視聴者と黒人視聴者によって自動的に切り替わる新機能を発表した。会場の黒人来場者からの反応は冷ややかであった。

注目は『テックナイト』だ。前作から1年が経ったため、早くもリブートする内容だという。新たな闇が暴かれる本作では、ニルヴァーナの楽曲を起用し、劇中では12分間の真っ暗なシーンもあるという野心作である。

また、フェーズ10に登場する『ザ・ガーディアンズ・オブ・ゴドルキン:フリップド』はコメディ・ドラマ。登場するのはゴドルキン大学出身のケイト・ダンラップとサム・リオーダンだ。高慢な女子大生とオタクの身体が入れ替わる“ボディ・スワップ”ものになる。

そのほか、発表となったラインナップは以下のリストの通り。人気の『ホームランダー』シリーズからは、ソルジャー・ボーイと対決する『ホームランダー vs ソルジャーボーイ:アナイアレイション(原題:Homelander vs. Soldier Boy: Annihilation)』が予定されているようだ。

気になるのはフェーズ9の『Aトレイン:イントゥ・ザ・マルチバース(A-Train: Into The Multiverse)』。高速世界にアクセスできるAトレインがマルチバースに突入する内容と見られ、この作品によってついにVCUが本格的にマルチバースを導入すると考えられる。これまであり得なかった夢の共演も実現しそうだ。

VCU フェーズ7 トレーニング・Aトレイン(Training A-Train) ファイアクラッカー:神の戦士(Firecracker: Load's Soldier) ディープ:シークレット・オブ・アトランティス(The Deep: Secrets of Atlantis) ホームランダー:ランド・オブ・ザ・フリー ホーム・オブ・ザ・セーブド(Homelander: Land of the Free Home of the Saved) ザ・セブン:リボーン(The Seven: Reborn) テックナイト(The Tek Knight) スーパー・スクール(Super School) VCU フェーズ8 ホームランダー vs ソルジャーボーイ:アナイアレイション(Homelander vs. Soldier Boy: Annihilation) ディープ:ライフガード・サマー(The Deep: Lifeguard Summer) Aトレイン:オフ・ザ・トラック(A-Train: Off the Tracks) ザ・セブン:リターンズ(The Seven: Returns) ファイアクラッカー:ヘヴンス・ミラクル(Firecracker: Heaven's Miracle) テックナイト:ナイト・ライト(The Tek Knight: Knight Light) ティーンエイジ・キックス:ホーム・フォー・クワンザ2(Teenage Kix: Home For Kwanzaa 2) VCU フェーズ9 ダブル・スタンダード(Double Standard) ホームランダー:ジャスティス・サーブド(Homelander: Justice Served) ブラック・ノワール:バック・トゥ・ハノイ3(Black Noir: Back to Hanoi 3) ディープ:ゴッド&ドルフィンズ(The Deep: Gods & Dolphins) ザ・セブン:フォーエバー(The Seven: Forever) Aトレイン:イントゥ・ザ・マルチバース(A-Train: Into The Multiverse) ファイアクラッカー:ゴッド・ヘルプ・ミー(Firecracker: God Help Me) ア・ダーク・アンド・ストーミー・ナイト(A Dark and Stormy Knight) G3: G-MEN ティーンエイジ・キックス:ディッチ・デイ!(Teenage KIX: Ditch Day!) VCU フェーズ10 ファイアクラッカー:ア・クリスマス・ウィッシュ(Firecrakcer's A Chirstmas Wish) サイレント・ヴェンジェンス3:ヴェンジェンス・リローデッド(Silent Vengeance3: Vengeance Reloaded) レット・ゼア・ビー・ナイト(Let There Be Knight) ティーンエイジ・キックス:セックス・イーディー(Teenage Kix: Sex Ed) ザ・ガーディアンズ・オブ・ゴドルキン:フリップド(The Guardians of Godolkin: Flipped) スピードウォーカーズ2:モール・レース!(Speedwalkers 2: Mall Race!) G-MEN:デイズ・パスト・フロム・ザ・フューチャー(G-MEN: Days Past From The Future)

ヴォート社によれば、現在ほとんどのプロジェクトが予定通りに進んでいるが、一部の作品は再撮影分を再撮影しているというので、遅延の可能性もありうる。公開延期などのニュースに注意しておこう。

今後のVCUからも、ますます目が離せない。もちろんファンは映画もドラマシリーズも全作視聴しよう。スーパーヒーロー疲れ?なんのことだ?ドラマ「ザ・ボーイズ」はで独占配信中。