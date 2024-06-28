「マツケンサンバII」衣装の松平健さんが可動フィギュア「S.H.Figuarts」で商品化！ 12月発売予定
【S.H.Figuarts マツケンサンバII】
12月 発売予定
価格：9,900円
本体
交換用手首パーツ左右各4種
交換用頭部パーツ2種
ポーズ用振袖パーツ左右
交換用下半身着物パーツ
マイク
(C)SANKI PROMOTION
12月 発売予定
価格：9,900円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts マツケンサンバII」を12月に発売する。同社通販サイト「プレミアムバンダイ」で予約を受け付けており、価格は9,900円。
本製品は、「マツケンサンバII」で着用していた衣装の松平健さんを、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化したもの。
まばゆいカラーリングの着物の再現や魂のデジタル彩色を採用し、小さくなった松平健さんと見間違えるほどのリアルさで立体化している。
「S.H.Figuarts マツケンサンバII」サイズ：全高 約148mm 素材：PVC、ABS 商品内容
本体
交換用手首パーツ左右各4種
交換用頭部パーツ2種
ポーズ用振袖パーツ左右
交換用下半身着物パーツ
マイク
日本中をハッピーに巻き込む代表曲「#マツケンサンバⅡ」の #松平健 氏がアクションフィギュア化！- 魂ネイションズ公式 (@t_features) June 28, 2024
「S.H.Figuarts マツケンサンバⅡ」
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魂のデジタル彩色技術により表情をリアルに再現。#t_shf pic.twitter.com/VUMmfZegSI
(C)SANKI PROMOTION
※実際の商品とは多少異なる場合があります。