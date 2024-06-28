【S.H.Figuarts マツケンサンバII】12月 発売予定価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts マツケンサンバII」を12月に発売する。同社通販サイト「プレミアムバンダイ」で予約を受け付けており、価格は9,900円。

本製品は、「マツケンサンバII」で着用していた衣装の松平健さんを、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化したもの。

まばゆいカラーリングの着物の再現や魂のデジタル彩色を採用し、小さくなった松平健さんと見間違えるほどのリアルさで立体化している。

「S.H.Figuarts マツケンサンバII」

サイズ：全高 約148mm 素材：PVC、ABS 商品内容本体交換用手首パーツ左右各4種交換用頭部パーツ2種ポーズ用振袖パーツ左右交換用下半身着物パーツマイク

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※実際の商品とは多少異なる場合があります。