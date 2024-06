【非合法ロマンス(1)】6月28日 発売価格:759円

講談社は、同社の月刊誌「Kiss」にて連載中のマンガ「非合法ロマンス」のコミックス1巻を6月28日に発売した。価格は759円。

「非合法ロマンス」は、「重版出来!」の松田奈緒子氏による複雑に絡み合う大人の恋愛を描いた作品。

「16の頃 あなたに抱かれてから 僕はあなたから離れられない」という女子大で憲法学を教える門馬太郎と、当時16歳の門馬を抱いた医師・怜の「非合法」な恋が目まぐるしく展開されていく。

【あらすじ】

「16の頃 あなたに抱かれてから 僕はあなたから離れられない」女子大で憲法学を教える門馬太郎(もんまたろう)は、「奇跡の40代」と言われる42歳。

独身を貫く彼は、10代から離れられない女(ひと)がいる。16歳の時、ケガで入院した太郎を担当した医師・怜(れい)。

彼女は16の太郎を抱き、16の太郎は彼女に抱かれた。しかし、彼女は既婚者で――。

初恋は、甘い恋か、悪い恋か――。『重版出来!』の松田奈緒子が描く、甘くひりつく大人の恋愛譚、開幕--!

【松田奈緒子氏コメント】

『非合法ロマンス』は、博多大吉先生のラジオでのお声とトーンが素敵だなぁ…からはじまって、放送大学での日本国憲法講座が面白かったなぁ…憲法学者というお仕事があるのだなぁ…その人がイケオジで古い日本家屋に住んでたら嬉しいなぁ…そしてたぶんかなり難しい性質の方だろうなぁ…という妄想から生まれました!!! 同じ町内に住んでいるご近所さんのお話しだとおもって読んでもらえると嬉しいです。

【担当編集コメント】

どうしても、初恋の女(ひと)を求めてしまう男。その男を、「決められた結婚式の日まで」とひそかに想い続ける女。

“非合法かもしれない”恋が絡まりあう、大人の男女の恋愛譚です。めまぐるしく進む展開! 登場人物一人一人の言動から垣間見える、切実な、心から切り離せない思い…。

毎話何度だって反芻したくなるシーンや言葉に出会え、心が震えます。この初恋は、「甘い恋」なのでしょうか?「悪い恋」なのでしょうか?ぜひたくさんの方のご感想に出会えたら嬉しいです!!

なお、現在コミックDAYSと月刊誌「Kiss」の公式Xでは第1話の試し読みも公開されている。

□コミックDAYS「非合法ロマンス」のページ

