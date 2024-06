【Assetto Corsa EVO】2024年 発売予定価格:未定

505 GamesとKUNOS Simulazioniは6月28日、PC(Steam)用レーシング・シミュレーションゲーム「Assetto Corsa EVO」を発表した。2024年発売予定で、価格は未定。

本作は、KUNOS Simulazioniが手掛けるレーシング・シミュレーションゲーム「Assetto Corsa(アセットコルサ)」シリーズの最新作。2019年にリリースされた「Assetto Corsa Competizione」以来5年ぶりのタイトルとなっている。

「Assetto Corsa EVO」ではロードカーやクラシックカー、ハイパーカー、レースカーまで様々なクラスのマシンを幅広く収録。マシンは電子システムや機械制御、空気力学に基づく走行動作を追求した最先端システムによって再現され、レーザースキャンによって再現されたリアルなサーキットを走行できる。Steamではウィッシュリストの登録を受け付けており、今後の続報が期待される。

□Steam「Assetto Corsa EVO」のページ

