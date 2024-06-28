鳴沙山麓で特産のアンズ実る 中国甘粛省敦煌市

26日、甘粛省敦煌市月牙泉鎮で栽培されている李広杏。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

【新華社敦煌6月28日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山麓にある月牙泉鎮で特産のアンズ「李広杏」の出荷が始まった。

敦煌李広杏は甘みの強さが特徴で、国家地理的表示（GI）の商標を得ており、消費者の人気が高い。市内の栽培面積は1万6千ムー（約10.7平方キロ）に上る。

鳴沙山麓で特産のアンズ実る 中国甘粛省敦煌市

26日、李広杏を収穫する甘粛省敦煌市月牙泉鎮の農家の人。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山麓で特産のアンズ実る 中国甘粛省敦煌市

26日、李広杏を収穫する甘粛省敦煌市月牙泉鎮の農家の人。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山麓で特産のアンズ実る 中国甘粛省敦煌市

26日、李広杏を収穫する甘粛省敦煌市月牙泉鎮の農家の人。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山麓で特産のアンズ実る 中国甘粛省敦煌市

26日、李広杏を収穫する甘粛省敦煌市月牙泉鎮の農家の人。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山麓で特産のアンズ実る 中国甘粛省敦煌市

26日、李広杏を収穫する甘粛省敦煌市月牙泉鎮の農家の人。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山麓で特産のアンズ実る 中国甘粛省敦煌市

26日、李広杏を籠に入れる甘粛省敦煌市月牙泉鎮の農家の人。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

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26日、李広杏を車に載せる甘粛省敦煌市月牙泉鎮の農家の人。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

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26日、李広杏を車に載せる甘粛省敦煌市月牙泉鎮の農家の人。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山麓で特産のアンズ実る 中国甘粛省敦煌市

26日、李広杏を収穫する甘粛省敦煌市月牙泉鎮の農家の人。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山麓で特産のアンズ実る 中国甘粛省敦煌市

26日、李広杏を収穫する甘粛省敦煌市月牙泉鎮の農家の人。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山麓で特産のアンズ実る 中国甘粛省敦煌市

26日、李広杏を収穫する甘粛省敦煌市月牙泉鎮の農家の人。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山麓で特産のアンズ実る 中国甘粛省敦煌市

26日、甘粛省敦煌市月牙泉鎮で収穫された李広杏。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

鳴沙山麓で特産のアンズ実る 中国甘粛省敦煌市

26日、甘粛省敦煌市月牙泉鎮で収穫された李広杏。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）