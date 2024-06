ポップアップショップの開催決定！ マンガ賞W受賞で話題沸騰の『拷問バイトくんの日常』コミックス最新4巻発売

ゆるくダークな世界観がSNSで話題を集め、「次にくるマンガ大賞 2023」WEBマンガ部門6位および「WEBマンガ総選挙2023」5位に輝いた『拷問バイトくんの日常』。同作のコミックス最新4巻が、2024年6月28日(金)に発売される。また併せて、期間限定のポップアップショップも展開されるという。

Amazonで『拷問バイトくんの日常』4巻を見る

『拷問バイトくんの日常』の舞台となるのは、殺しや拷問といった犯罪行為がひとつの立派な仕事として成り立っている世界。主人公・セロはアルバイトとして拷問会社「スピリタス」に勤務し、キャラクターの濃い仲間たちとともに日々愉快(?)な拷問ライフに勤しんでいく。

テーマがテーマだけに重々しいイメージが付きまといそうなものだが、それを逆手に取るかのごとく一貫してゆるいコメディ調の物語が展開される同作。一般的な仕事のように業務をこなす様子が描かれていたり、上司や後輩たちと何気ない会話を繰り広げていたり……。そこへ“拷問”というエッセンスが加わることで、絶妙にシュールな世界観が成り立っている印象だ。

また登場人物も非常にユニークで、それぞれが得意とする拷問の手法に個性が表れているのも特徴の一つ。例えばセロは見せるだけで相手を萎縮させる道具の扱いに長けており、とりわけ金づちや斧を好んで使用している。

他にも先輩のシウはあらゆる手段と道具を用いるオールラウンダーで、新人のミケは可愛らしい見た目から想像もつかないほど“サイコ”な痛めつけが大得意などなど……。そうしたメンツが集まりながらも、和気あいあいとした雰囲気が漂うギャップの激しさが多くの読者を虜にしているようだ。

気になるコミックス最新4巻では、「スピリタス」を飛び出して慰安旅行を楽しむ様子が描かれていく。温泉と豪勢な料理を楽しむ一行だが、そこに“色恋”の香りも立ち込めて……。さらに特別編として、セロとシウの出会いを描いたエピソードも収録。今や名コンビとなりつつある2人の原点はファン必見だ。

そしてリリースの同日から、「MEDICOS SHOP渋谷」にてポップアップショップの開催が決定。原作者・次見やをら描き下ろしのチャイナ風衣装イラストを使用した新商品や特典カード(全8種)の配布、コミックス販売などが実施される。期間は2024年7月15日(月・祝)までとなっているので、この機会をお見逃しなく!

ちなみに次のコミックス5巻は特装版が予定されており、6月28日0時には特別なPVも公開された。今後どんな盛り上がりを見せるのか、続報に期待しよう。

■「拷問バイトくんの日常」POP UP SHOP概要

会期:2024年6月28日(金)〜7月15日(月・祝)

会場:MEDICOS SHOP渋谷(MAGNET by SHIBUYA109 5階)

公式HP:https://www.medicos-e.net/newsdetail/goumonbaito/

※MEDICOS SHOP渋谷はSHIBUYA 109内にはございません。MAGNET by SHIBUYA109の5階にございます。期間中はお間違いのないようお越しください。