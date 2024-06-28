【洪水警報】静岡県・静岡市北部に発表
気象台は、午前11時19分に、洪水警報を静岡市北部に発表しました。また大雨警報（浸水害）を藤枝市に発表しました。
中部、西部では、29日明け方まで土砂災害に、28日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼過ぎ
28日夕方にかけて警戒
■静岡市北部
□洪水警報【発表】
28日夕方にかけて警戒
■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■浜松市北部
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■島田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日夕方
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 28日昼過ぎ
■藤枝市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 28日昼前
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 28日昼過ぎ
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■湖西市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒
■森町
□大雨警報
・土砂災害
29日明け方にかけて警戒
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼過ぎ
□洪水警報
28日夕方にかけて警戒