【Steam:サマーセール】6月28日2時より開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月28日、Steamにてセール「PlayStation PC Summer Sale 2024」を開始した。期間は7月12日まで。

「PlayStation PC Summer Sale 2024」は、同期間で実施されているSteamの「サマーセール」に合わせて実施されているもの。

対象となっているのは、「Horizon Forbidden West Complete Edition」(20%オフ)や「The Last of Us Part I」(33%オフ)、「ラチェット&クランク パラレル・トラブル」(40%オフ)、「Marvel’s Spider-Man Remastered」(40%オフ)、「Marvel’s Spider-Man: Miles Morales」(40%オフ)など12タイトル。最大75%オフのセールとなっている。