日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月〜金曜9:00〜)MCの武田真一、山里亮太、黒田みゆアナウンサーが27日、神奈川・横浜アリーナで行われた福山雅治のライブに出演し、番組テーマ曲「万有引力」をパフォーマンスした。(左から)黒田みゆアナ、山里亮太、福山雅治、武田真一福山はこの楽曲について、「MCの皆さんにもレコーディングに参加していただきたい!」と提案し、武田はギター、山里、黒田アナは木琴(シロフォン)を担当して楽曲を仕上げた。無事に福山とのレコーディングを済ませたMC3人だが、その後、さらに福山から「ステージで披露しませんか?」とライブへの出演オファーがあった。

そして、27日に行われた「NISSAY Presents WE'RE BROS. TOUR 2024 Flowers and Bees, Tears and Music.」横浜アリーナの公演に、MC陣3人がサプライズ登場。福山と「万有引力」を1万2,000人の前でパフォーマンスした。それぞれ毎日の生放送終わりにギターとシロフォンの練習重ねてきた3人。その甲斐もあって横浜アリーナの客にも大盛況で本番を終えた。演奏後、福山から「武田さん、山ちゃん、黒田さんがステージで演奏してくれたことでこの楽曲が完成しました。スーパーパフォーマンスでした! 猛特訓したんですね」と労いの言葉をかけられ、武田は「お客さんやスタッフの皆さんと1つになれた。こんなに貴重な体験はない」とステージの魅力の虜に。山里も「最初は無茶ぶりだと思ったが、その無茶が見たことない景色につながった。福山さんのファンは皆プロオーディエンス!」と感無量。黒田アナも「1万人以上に名前を呼んでもらえて、見に来ていた母も喜んでいた」と感動を隠しきれなかった。この公演の模様は、今後番組での放送を予定している。【編集部MEMO】福山雅治はこの楽曲について、「朝の時間というのはとても大事だと思っているので、1日のはじまりに疾走感のある清々しさ、背中をちょっと押してもらえるようなそんな楽曲になればいいなと思って制作しました。この曲にのって山里さんがしゃべっているとただでさえ爽やかなのにもっと爽やかになっちゃうなみたいな。なっちゃってください!みたいな」とコメントしている。(C)日テレ