東方神起＆Red Velvet、4年ぶり開催の「a-nation 2024」に出演決定！NCT WISHは初

「a-nation」は、来場者数が累計600万人を超える大規模音楽イベントとして、2002年のスタート以来、その人気を拡大し続けてきた。本日(28日)、4年ぶりの開催となる「a-nation 2024」の豪華アーティストラインナップが決定した。「a-nation」史上最多となる19回目の出演を果たす浜崎あゆみをはじめ、Da-iCE、GENERATIONS、倖田來未、Red Velvet、東方神起、そして初出演となる、MAZZEL、NCT WISH、NiziU、以上の豪華9アーティストが味の素スタジアムでパフォーマンスを繰り広げる。

チケットは、7月2日(火)18時より最速先行受付がスタート。詳細は、オフィシャルサイトで確認できる。また「a-nation 2024」は、俳優でモデルの生見愛瑠が、オフィシャルサポーターとして4年ぶりの開催を華やかに彩る。

■公演概要

「a-nation 2024」

【日時】

2024年9月1日(日)開場11:00 / 開演13:00

※コミュニティエリアの開場は10:00になります。

※開場、開演時間は変更になる可能性があります。



【会場】

味の素スタジアム



<出演者>

Da-iCE / GENERATIONS / 浜崎あゆみ / 倖田來未 / MAZZEL / NCT WISH / NiziU / Red Velvet / 東方神起 and more ※アルファベット順



【チケット価格】

・一般指定席(光るウチワ付き)14,800円(税込)

・着席指定席(光るウチワ付き)14,800円(税込)

・ハンディキャップエリア(光るウチワ付き)14,800円(税込)



【販売スケジュール】

7月2日(火)最速先行受付開始

(詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。)



【主催】

a-nation 2024 公演事務局



【運営】

キョードー東京



【名義】

FM NACK5 / FMヨコハマ /BAYFM78 / FM GUNMA / RADIO BERRY / FM FUJI



【後援】

avex



【企画制作】

Avex Live Creative Inc.



■関連リンク

「a-nation 2024」オフィシャルサイト