『めざましライブ』&TEAM、NCT WISH、マルシィ、NOAら第2弾出演アーティスト発表

■『お台場冒険王』の目玉イベント『めざましライブ』に豪華アーティストが続々出演!

7月20日より開催されるフジテレビ夏の超大型イベント『お台場冒険王2024~人気者にアイ♡LAND~』の『めざましライブ』出演アーティスト第2弾が発表された。

テレビでおなじみの人気者たちに出会える2024年の『お台場冒険王』は、『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』が生んだ人気者・向井康二(Snow Man)扮する「マッサマン」がメインキャラクターを務め、オフィシャルサポーターにはtripleSが就任、2023年に大盛況だった、ちいかわブースもさらにパワーアップするなど、見どころたっぷりのイベントだ。

毎年恒例の『めざましライブ』は、すでにDISH//、JO1、SUPER BEAVERやTOMORROW X TOGETHERなど国内外で大人気の豪華アーティストたちの出演も決定しており、まさに『お台場冒険王』の目玉イベント。屋外特設会場「冒険ランド」内に設置された『お台場冒険王』ならではの開放感ある大型スタジアムで、ステージの熱気とアーティストのパフォーマンスをより身近に感じながら、家族と、友達と、もちろんひとりでも、夢のようなひとときを楽しめる。

このたび発表された出演アーティスト第2弾では、2023年にリリースした「ラブソング」がSNS内総再生数8億再生を突破したマルシィと、番組のマンスリーエンタメプレゼンターも務めたNOAが2年連続の出演が決定。沖縄出身のバンド、かりゆし58は7年ぶりにお台場のステージに帰ってくる。

『めざましライブ』初出演のアーティストには、2月にデビューした日本人4名・韓国人2名からなるフレッシュな6人組ボーイズグループ、NCT WISH。アクロバティックで華麗なダンスを得意とする個性派グループで、今回野外ライブ初参戦となる新“星”A.B.C-Z。「リカ」が話題となった大分発の3ピースバンド、SIX LOUNGEに、TikTokで注目された「Obsessed」が記憶に新しいAyumu Imazu。

そして2019年からソロアーティストとして活動する渋谷すばる。さらに8月にデビュー40周年を迎える爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラー河合が登場。最終日となる8月24日には、2023年にトップバッターを務めた&TEAMが出演し、ダイナミックなパフォーマンスでラストを飾る。

『めざましライブ』は、優先観覧券付き『お台場冒険王』1DAYパスポート(2,800円)を事前販売予定。当日購入の『お台場冒険王』1DAYパスポートでも見ることができる(※後方エリアの可能性あり)。なお、各公演の開演時間などの詳細はオフィシャルサイトにて随時発表される。

【めざましライブ出演アーティスト】★は第1弾解禁で発表済み

07/21(日)JO1 ★

07/22(月)NCT WISH

07/23(火)DISH// ★

07/24(水)BALLISTIK BOYZ ★

07/24(水)Little Glee Monster ★ ※2回開催

07/26(金)IS:SUE ★

07/27(土)マルシィ

07/28(日)ONE N’ ONLY ★

07/31(水)超ときめき♡宣伝部 ★

07/31(水)xikers ★ ※2回開催

08/05(月)DXTEEN ★

08/06(火)Da-iCE×TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~ ★

08/08(木)TWS ★

08/09(金)Ryubi Miyase ★

08/11(日)SIX LOUNGE

08/11(日)MAZZEL ★ ※2回開催

08/12(月)TOMORROW X TOGETHER ★

08/13(火)SUPER BEAVER ★

08/14(水)乃紫 ★

08/15(木)NOA

08/17(土)かりゆし58

08/19(月)サンプラザ中野くん・パッパラー河合(爆風スランプ)

08/20(火)BOYNEXTDOOR ★

08/22(木)A.B.C-Z

08/22(木)Ayumu Imazu

08/23(金)渋谷すばる

08/24(土)&TEAM

イベント情報

『お台場冒険王2024~人気者にアイ♡LAND~』

07/20(土)~08/25(日)フジテレビ本社屋および お台場・青海周辺エリア

※『めざましライブ』は冒険ランド内アイランド♡スタジアムで開催

『お台場冒険王2024』公式サイト

https://www.odaiba.com