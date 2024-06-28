宮城県、福島県で最大震度2の地震 宮城県・名取市、岩沼市、亘理町、石巻市、利府町、福島県・国見町、相馬市
28日午前10時46分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、宮城県の名取市、岩沼市、亘理町、石巻市、それに利府町、福島県の国見町、相馬市、大熊町、双葉町、それに浪江町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□宮城県
名取市 岩沼市 亘理町
石巻市 利府町
□福島県
国見町 相馬市 大熊町
双葉町 浪江町
■震度1
□宮城県
白石市 角田市 蔵王町
大河原町 村田町 柴田町
宮城川崎町 丸森町 山元町
仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区
仙台太白区 塩竈市 東松島市
松島町 七ヶ浜町 大衡村
登米市 栗原市 大崎市
色麻町 宮城加美町 涌谷町
宮城美里町
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 二本松市 田村市
福島伊達市 桑折町 川俣町
大玉村 天栄村 玉川村
浅川町 いわき市 南相馬市
福島広野町 楢葉町 富岡町
川内村 新地町 飯舘村
□青森県
階上町
□岩手県
盛岡市 一関市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。