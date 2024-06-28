28日午前10時46分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、宮城県の名取市、岩沼市、亘理町、石巻市、それに利府町、福島県の国見町、相馬市、大熊町、双葉町、それに浪江町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□宮城県

名取市 岩沼市 亘理町

石巻市 利府町



□福島県

国見町 相馬市 大熊町

双葉町 浪江町

■震度1

□宮城県

白石市 角田市 蔵王町

大河原町 村田町 柴田町

宮城川崎町 丸森町 山元町

仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区

仙台太白区 塩竈市 東松島市

松島町 七ヶ浜町 大衡村

登米市 栗原市 大崎市

色麻町 宮城加美町 涌谷町

宮城美里町



□福島県

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 二本松市 田村市

福島伊達市 桑折町 川俣町

大玉村 天栄村 玉川村

浅川町 いわき市 南相馬市

福島広野町 楢葉町 富岡町

川内村 新地町 飯舘村



□青森県

階上町



□岩手県

盛岡市 一関市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。