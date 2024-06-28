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28日午前10時46分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、宮城県の名取市、岩沼市、亘理町、石巻市、それに利府町、福島県の国見町、相馬市、大熊町、双葉町、それに浪江町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□宮城県
名取市　岩沼市　亘理町
石巻市　利府町

□福島県
国見町　相馬市　大熊町
双葉町　浪江町

■震度1
□宮城県
白石市　角田市　蔵王町
大河原町　村田町　柴田町
宮城川崎町　丸森町　山元町
仙台青葉区　仙台宮城野区　仙台若林区
仙台太白区　塩竈市　東松島市
松島町　七ヶ浜町　大衡村
登米市　栗原市　大崎市
色麻町　宮城加美町　涌谷町
宮城美里町

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　二本松市　田村市
福島伊達市　桑折町　川俣町
大玉村　天栄村　玉川村
浅川町　いわき市　南相馬市
福島広野町　楢葉町　富岡町
川内村　新地町　飯舘村

□青森県
階上町

□岩手県
盛岡市　一関市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。