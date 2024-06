Microsoftが2024年6月27日に、ゲームクラウドサービスのXbox Cloud GamingがAmazonのストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV」でも利用可能になることを発表しました。Xbox Gaming Coming to Amazon Fire TV: Play More Games, No Console Needed - Xbox Wirehttps://news.xbox.com/en-us/2024/06/27/xbox-cloud-gaming-amazon-fire-tv/

Amazon Fire TV(ファイヤーTV)を使って、ゲーム機なしでXboxのゲームをプレイ:新しいゲームの楽しみ方がスタート - About Amazon | Japanhttps://www.aboutamazon.jp/news/devices/xbox-gaming-coming-to-amazon-fire-tvXbox Cloud Gaming is coming to Amazon’s Fire TV Sticks in July - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/6/27/24187164/xbox-cloud-gaming-tv-app-fire-tv-stick-amazon-launchサービス開始時点でXbox Cloud Gamingを利用可能なデバイスは、2023年に発売された「Fire TV Stick 4K Max」と「Fire TV Stick 4K 第2世代」です。これらのデバイスをディスプレイに接続し、AmazonアプリストアからXboxアプリをダウンロード。アプリを起動し、Game Pass Ultimateに加入したMicrosoftアカウントでログインすることでGame Pass Ultimateで利用できる数多くのゲームをストリーミングしてプレイすることが可能です。なお、プレイには互換性のあるBluetoothコントローラーの接続が必要とのことで、MicrosoftはXboxワイヤレスコントローラーやXboxアダプティブコントローラー、DualSenseワイヤレスコントローラー、DualShock 4ワイヤレスコントローラーの使用を推奨しています。Fire TVでXbox Cloud Gamingが利用可能になることで、ゲームを別の部屋のテレビで遊ぶときの機材移動が楽になるほか、外出先や旅先へ持ち運ぶことも簡単になるという利点がありますXboxエクスペリエンスおよびプラットフォームエンジニアのアシュリー・マキシック氏は「過去数年間にわたり、私たちは世界中のより多くのデバイスとより多くの人々にクラウドゲームを提供する旅を続けてきました。成長を続けるクラウドゲームサービスの一員に、Fire TVが加わることをうれしく思います。また、新しいプレイヤーをこの体験に迎え入れることを心待ちにしています」と述べました。AmazonアプリストアでのXboxアプリのリリースは2024年7月の予定ですが、日本でも利用できるかどうかは不明です。